Sony wprowadza do swojej oferty niewielki bezprzewodowy uchwyt z funkcją statywu i zdalnego sterowania najważniejszymi funkcjami wybranych aparatów. To akcesorium może się przydać.

Sony GP-VPT2BT - ta nazwa niewiele wyjaśnia jak i Sony VCT-SGR1, ale związek pomiędzy tymi dwoma produktami dla fotografujących i filmujących jest ewidentny. Oba to niewielkie uchwyty z mocowaniem statywowym i rozkładaną nóżką, które pomagają w wygodnym trzymaniu/ustawieniu aparatu podczas filmowania i fotografowania. Nie są to gimbale, które zresztą polecamy, ale korzyści niosą ewidentne. Ten pierwszy (Sony GP-VPT2BT) jest niejako następcą drugiego, ale w moim odczuciu to model, który powinien pojawić się zamiast SGR1. Dlaczego?

Sony GP-VPT2BT - tak trzeba było od razu

Sony VCT-SGR1 nie był uchwytem bezprzewodowym. Połączenie z aparatem było realizowane przez przewód i było to moim zdaniem bardzo niewygodne. Poza tym był to produkt dedykowany tylko kompaktom z serii Cybershot i wyposażony w dość krótki uchwyt na dłoń co czyniło używanie całości niezbyt wygodnym.

Sony GP-VPT2BT jest pozbawiony wad tego pierwszego. Ma wygodniejszy chwyt, a sterowanie aparatem odbywa się bezprzewodowo. Do dyspozycji mamy kilka przycisków i dźwignię do regulacji zoomu. Kompatybilne aparaty to Sony A9II, A9, A7R IV, A7R III, A7III, A6600, A6400, A6100 oraz RX100 VII oraz RX0 II. Może zaistnieć potrzeba aktualizacji oprogramowania wewnętrznego aparatu.

Po co nam Sony GP-VPT2BT?

Uchwyt Sony przede wszystkim pozwala na trzymanie i kontrolowanie aparatu za pomocą jednej dłoni. Choć brak w nim funkcji stabilizacji, to sposób korzystania z aparatu jaki narzuca Sony GP-VPT2BT z pewnością wpłynie pozytywnie na stabilność, co dobrze uzupełni się z układami stabilizacji wbudowanymi we wspomniane aparaty (nie wszystkie ją mają, brak jej w A6100, A6400).

Wygodniej też kontroluje się przebieg akcji na ekranie podglądu gdy korzystamy z takiego uchwytu niż trzymając korpus jedną dłonią.

Druga korzyść to opcja statywu. Niewielkiego, ale zawsze to korzyść. I trzecia zaleta, którą zyskujemy z dodatkową płytką montażową, czyli opcja zamocowania aparatu oraz dodatkowego akcesorium na przykład lampy LED lub mikrofonu bez obciążania stopki w aparacie. O ile takową aparat ma, a w RX100 VII jej nie znajdziemy.

Cena i dostępność Sony GP-VPT2BT

Do sklepów nowy uchwyt trafi w lutym 2020 roku. Cena jak na akcesorium Sony przystało spora, równowartość około 200 euro.

Źródło: Sony

