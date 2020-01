Telewizory Sony odsłania karty - oto telewizory na 2020 rok: 4K i 8K, OLED i LED 2020-01-07 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Sony nie zwalnia tempa i na 2020 rok znów przygotowało kolekcję telewizorów, która może się podobać. Podczas targów CES w Las Vegas japoński producent zaprezentował swoje tegoroczne cudeńka.

Telewizory OLED od Sony na rok 2020 – już od 48 cali

Sony stawia na telewizory OLED i podobnie jak LG przygotowuje mniejszy, 48-calowy model (z serii A9), próbując w ten sposób trafić do kolejnych odbiorców, poszukujących nieco mniejszego formatu. Oczywiście nie zabraknie też w 2020 roku „standardowych” wariantów, czyli 55 i 65 cali (z serii A8). Cała trójka działa naturalnie pod kontrolą systemu Android TV.



Sony A8

Nowe urządzenia zaoferują między innymi procesor obrazu X1 Ultimate (optymalizujący obraz 4K HDR w czasie rzeczywistym), poprawiającą płynność ruchomego obrazu technologię X-Motion Clarity i zwiększającą kontrast technologię Pixel Contrast Booster. Ciekawą nowinką jest funkcja Ambient Optimalization, która automatycznie dostosowuje jasność obrazu do warunków oświetleniowych w pokoju.

Wypada też wspomnieć o obsłudze Dolby Vision i Dolby Atmos oraz udoskonalonej technologii Acoustic Surface Audio, dzięki której dźwięk wydobywa się wprost z ekranu.

Nowe telewizory (Full Array) LCD od Sony – 4K i 8K

Oprócz OLED-ów na ofertę Sony na rok 2020 złoża się też telewizory LCD z podświetleniem Full Array LED. Flagowa będzie seria ZH8: 85- i 75-calowy model zaoferuje (czterokrotnie większą od 4K) rozdzielczość 8K, komplet najnowszych technologii poprawiających obraz oraz nowinkę o nazwie Frame Tweeter – umieszczenie głośnika wysokotonowego w ramce sprawia, że ta ostatnia jest wprowadzana w wibracje, co daje efekt dźwięku wydobywającego się wprost z ekranu (niczym w OLED-ach).



Sony ZH8

Nieco niżej znajdują się serie XH95 i XH90 z modelami od 49 do 85 cali. Cechy charakterystyczne: rozdzielczość 4K, obsługa HDR Dolby Vision, precyzyjne lokalne ściemnianie, technologia Ambient Optimalization i Android TV, a w przypadku tej wyższej także rozwiązanie X-Wide Angle zapewniające dobrą widoczność obrazu pod kątem.



Sony XH90

Jeżeli nie jesteście zainteresowani wodotryskami, lecz po prostu chcecie postawić w salonach dobre telewizory 4K, to czekać będą na was modele z czterech niższych serii, bez Full Array – to (licząc od dołu): X70, XH80, XH81 i XH85 w rozmiarach od 43 do 85 cali. Oprócz tej ostatniej wszystkie mają Androida oraz obsługują Dolby Vision i Dolby Atmos.



Sony XH80

Sony ma telewizory do PlayStation 5 i dla miłośników seriali

Nowe telewizory Sony są gotowe na nadejście konsoli PlayStation 5 i można się spodziewać, że tak jak w ubiegłych latach, będą miały do zaoferowania funkcje cenione przez graczy: od specjalnego trybu, po niski input lag. Miłośnikom filmów i seriali oglądanych w domowym zaciszu przypadną zaś do gustu tryby Netflix Calibrated Mode i IMAX Enhanced, zapewniające kinowe wrażenia.

Na koniec wypada też wspomnieć, że flagowe telewizory ZH8 i GX95 będą wyposażone w podświetlane piloty, mające ułatwiać obsługę po zmroku. Jeszcze większe ułatwienie zapewni możliwość obsługi urządzeń za pomocą głosu – wykorzystując sprawdzonego w boju Asystenta Google.

Źródło: Sony, FlatpanelsHD

