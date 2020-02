Konsole do gier Sony napotyka problemy przy produkcji PlayStation 5. Konsola może kosztować grubo ponad 2000 złotych z dnia 2020-02-15

Na premierę PlayStation 5 czekają miliony graczy, nie zważając na to, że Sony do tej pory skąpi informacji na temat nowej konsoli. Nieoficjalnych dośnień za to nie brakuje, te ostatnie nie są jednak szczególnie optymistyczne.

Koszt produkcji PlayStation 5 dochodzi już do 450 dolarów Z raportu przygotowanego przez Bloomberg wynika, iż Sony napotyka problemy przy produkcji PlayStation 5. Główny to fakt, iż koszty produkcji rosną do poziomu, którego producent nie zakładał i obecnie wynoszą już około 450 dolarów, a najprawdopodobniej na tym się nie skończy. Realny jest scenariusz, że wyprodukowanie jednego egzemplarza PlayStation 5 będzie kosztowało ostatecznie o około 100 dolarów więcej niż swojego czasu było to z PlayStation 4 (około 380 dolarów). Poza kosztami pojawiają się też kłopoty z dostępnością podzespołów, przede wszystkim pamięci DRAM. Tu też póki co widoki na przyszłość nie są najlepsze, ponieważ panujący w Chinach koronawirus powoduje przestoje w tamtejszych fabrykach. Ostatnio pojawiły się nawet najczarniejsze wizje, iż w przypadku dalszego rozwoju epidemii premiery PlayStation 5 i Xbox Series X mogą zostać opóźnione. PlayStation 5 za grubo ponad 2000 złotych? Możliwe Pamiętacie premierę PlayStation 4? Jeśli nie to przypomnijmy, że konsola kosztowała na starcie 399 dolarów i 1790 złotych w Polsce. Nikt nie sądził, że w przypadku PlayStation 5 początkowa cena będzie niższa. Optymistyczne doniesienia zakładały, że nie wzrośnie. Inne, że trzeba będzie zapłacić trochę więcej. W świetle powyższych doniesień może okazać się, że zakup nowej konsoli gracze dość mocno odczują. PlayStation 4 sprzedawano na starcie około 20 dolarów powyżej kosztów produkcji. Analitycy skłaniają się obecnie ku temu, iż PlayStation 5 zostanie wycenione na przynajmniej 500 dolarów/euro. W takim wypadku nie powinniśmy być zdziwieni, gdyby w Polsce PS5 zadebiutowało w cenie nawet 2400 - 2500 złotych. Padają też sugestie, iż Sony będzie zwlekać z ogłoszeniem ceny PlayStation 5 do czasu, kiedy Microsoft potwierdzi cenę Xbox One X. Japoński producent nie chce bowiem przesadzić i na starcie odepchnąć od siebie niezdecydowanych, którzy mogli sięgnąć po konkurenta, czyli Xbox One X. Źródło: forbes Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Warto zobaczyć również: Tak (podobno) wygląda finalna wersja PlayStation 5

