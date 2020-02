Producenci często określają swój sprzęt mianem tego, który został przygotowany dla profesjonalistów. Czy w przypadku smartfonów tego typu określenie może mieć racje bytu? Sony Xperia Pro będzie starała się udowodnić, że tak.

Xperia Pro to smartfon ze złączem HDMI. Co da takie rozwiązanie?

W największym skrócie można stwierdzić, iż Xperia Pro jest bardzo blisko spokrewniona z modelem Xperia 1 II, o którym wczoraj szerzej pisaliśmy. Drobne różnice można zauważyć jednak nie tylko w designie, ale również w specyfikacji. I te drugie będą zdecydowanie ważniejsze dla potencjalnych nabywców.

Elementem, którym Xperia Pro bez wątpienia będzie wyróżniać się na tle innych smartfonów jest złącze HDMI. Dodajmy, że HDMI in, bo to ważna adnotacja. Po co producent wdrożył tu takie rozwiązanie? Dzięki niemu smartfon po podłączeniu do aparatu lub kamery będzie mógł pełnić rolę dodatkowego ekranu. To jednak nie wszystko, ponieważ jednocześnie zastosowano tutaj technologię 5G mmWave (z 16 antenami) do bezproblemowej transmisji treści na żywo.

Xperia Pro wygląda na nieco masywniejszą niż Xperia 1 II. Może wynikać to z racji kilku dodatkowych elementów we wnętrzu, w tym bardziej rozbudowanego systemu chłodzenia. Na oficjalnej stronie internetowej producent wspomina o arkuszu grafitowym, komorze parowej i szczelinie powietrznej.

I tu zadbano o wodoszczelność (IP68), a ekran pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 6. Tylko ekran, bo tylny panel wykonano tu z „materiału o niskiej stałej dielektrycznej”. Zmiana względem Xperii 1 II to także dodatkowy przycisk fizyczny na jednej z krawędzi, który można przedzie przypisać do wybranych funkcji.

Reszta specyfikacji Xperia Pro wygląda znajomo

Z ujawnionych informacji wynika, że pozostałe parametry będą w zdecydowanej większości odpowiadać tym, z czym mamy do czynienia w przypadku Xperii 1 II. Oznacza to, że należy oczekiwać między innymi 6.5-calowego ekranu OLED o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 4K (3840 x 1644 pikseli), a także ośmiordzeniowego procesora Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB RAM i baterii 4000 mAh. Zwiększone zostaną za to zasoby pamięci wewnętrznej, do 512 GB.

W przypadku chęci wykorzystania aparatu ze smartfona, Xperia Pro odda do dyspozycji moduł 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix + ToF 3D. więcej o jego możliwościach przeczytacie we wpisie poświęcoonym przyowływanej Xperii 1 II.

Cena smartfona Xperia Pro pozostaje tajemnicą

Sony nie jest jeszcze w stanie określić, kiedy Xperia Pro trafi do sprzedaży. Co za tym idzie, nie znamy też ceny tego urządzenia.

Co o nim myślicie? Ma szanse na wzbudzenie zainteresowania u osób zajmujących się branżą foto-wideo?

