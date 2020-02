Wprawdzie dział mobilny nie jest głównym źródłem utrzymania dla Sony, ale nowe smartfony debiutują dość systematycznie. Najnowsza propozycja japońskiego producenta to Sony Xperia L4.

Sony Xperia L4 zaprezentowana. Co zmieniono względem poprzednika?

Akurat tutaj w nazewnictwie panuje porządek, Sony Xperia L4 to następca modelu Sony Xperia L3, który ujrzał światło dzienne na MWC 2019. Jak już być może wiecie, MWC 2020 odwołano i japoński producent zdecydował się odkryć jedną z kart szykowanych na tę imprezę już teraz.

Podobnie jak przed rokiem mówi o smartfonie ze średniej półki, chociaż nie jest tajemnicą, że określenie to rozumiane jest (także przez producentów) bardzo szeroko. Co istotne, względem poprzednika nie zmieniono wiele. W oczy rzuca się wprawdzie nieco większy wyświetlacz o lansowanych ostatnio przez Sony proporcjach 21:9, potrójny aparat główny oraz pojemniejsza bateria. Nie zdecydowano się jednak skorygować innych z najistotniejszych parametrów, wciąż mamy do czynienia z procesorem MediaTek Helio P22 i 3 GB RAM.

Specyfikacja Sony Xperia L4 w szczegółach

Android 9.0 Pie

6.2-calowy ekran 21:9, HD+ (1680x720 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P22

3 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 13 Mpix, f/2.0 + 5 Mpix 117°, f/2.2 + 2 Mpix, f/2.4

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), NFC

dual SIM

czytnik linii papilarnych

bateria 3580 mAh

wymiary 159 x 71 x 8.7 mm

Cena Sony Xperia L4 pozostaje zagadką

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne - niebieską oraz czarną. Sprzedaż smartfona ma rozpocząć się wiosną, ale bliższego terminu jeszcze nie znamy. Podobnie jak ceny. Można jedynie przypomnieć, że Sony Xperia L3 debiutowała w cenie 899 złotych.

Sony Xperia L4 pojawiła się już na polskiej stronie Sony, można zatem sądzić, że trafi także na nasz rynek.

