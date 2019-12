Gry komputerowe Tak wygląda gra za miliard złotych - Star Citizen w wersji Alpha 3.8 2019-12-23 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Autorzy gry Star Citizen otrzymali na jej rozwój sporo pieniędzy. Zobaczcie jak do tej pory udało im się je wykorzystać. Oto prezentacja wersji Alpha 3.8.

Ekipa Cloud Imperium Games uzbierała już na produkcję gry Star Citizen ponad 250 milionów dolarów, a więc mniej więcej trzy razy tyle, ile CD Projekt RED wydał na stworzenie Wiedźmina 3. Oczywiście trudno porównywać oba te tytuły, ale zdecydowanie można wymagać od kosmicznej hybryd przygodówki i strzelanki wysokiej jakości. Autorzy co jakiś czas wypuszczają aktualizacje, chwaląc się przy okazji tym, co udało im się osiągnąć. Najnowsza z nich jest oznaczona jako Alpha 3.8, a bawić się przy niej mogą już wszyscy ci, którzy wsparli zbiórkę.

Zobacz najnowszy zwiastun gry Star Citizen: Alpha 3.8 z fragmentami rozgrywki:

Aktualizacja Alpha 3.8 to paczka nowości dość pokaźnych rozmiarów. Możemy liczyć na przykład na poprawę wydajności, ponieważ elementy do załadowania w świecie gry Star Citizen będą ustalane indywidualnie. Jest również nowa, lodowa planeta microTech, a wszystkie planety i księżyce stają się bardziej szczegółowe i żywsze, między innymi za sprawą efektów pogodowych, takich jak wiatr, śnieg czy burze piaskowe (które nie tylko wyglądają, ale też zmieniają zasady gry). Wreszcie są też nowe misje solowe i drużynowe, opcje walki wręcz oraz nowe karabiny. Oczywiście to wszystko to zaledwie mały wycinek tego, co przygotowali twórcy.

Przyznacie, że wygląda to obecnie naprawdę nieźle i są powody, by spoglądać w przyszłość z optymizmem. Z drugiej strony, po tylu latach produkcji – a przypomnijmy, że zbiórka ruszyła w 2012 roku – można by już oczekiwać czegoś więcej niż tylko „alfy”. Wygląda jednak na to, że społeczności „kosmicznych obywateli” nieszczególnie to przeszkadza, bo zbiórka na Star Citizen idzie świetnie, a studio Cloud Imperium Games odnotowało rekordowy rok pod względem finansowym, osiągając przychody na poziomie prawie 49 milionów dolarów.

Źródło: Cloud Imperium Games, Dark Side of Gaming, informacja własna

