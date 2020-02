Kosiarki, podkaszarki, kosy spalinowe i traktorki, a także wizja zostania królem trawników – wszystko to czeka na nas w nowym symulatorze polskiego studia Blinkclick Games pod tytułem Mowing Simulator.

I może warto dać grze Mowing Simulator szansę? Bo choć koszenie trawy w prawdziwym życiu niekoniecznie należy do uwielbianych zadań, to w tym wirtualnym wydaniu może być niezłym sposobem na relaks po pracy czy szkole. Szczególnie, że na samym dbaniu o trawniki się nie kończy – w tej polskiej grze do roboty jest znacznie więcej.

Zobacz zwiastun gry Mowing Simulator – symulatora koszenia trawy:

W Mowing Simulator prowadzimy mianowicie własną firmę ogrodniczą. Za koszenie trawy otrzymujemy pieniądze od klientów, które później możemy zainwestować w nowy sprzęt czy modyfikacje posiadanego. To pozwoli kosić trawę jeszcze szybciej, zarabiać jeszcze więcej pieniędzy i …tak to się kręci.

Zostań królem kosiarki w Mowing Simulator. Kiedy premiera?

Zaczynamy na zwykłych przydomowych trawnikach i w parkach, by z czasem przejść do pól golfowych czy dachów wieżowców, a ostatecznie stać się królem kosiarki i pielęgnować ogrody w podparyskim Wersalu czy przy siedzibie amerykańskiej głowy państwa. Aby tam dotrzeć trzeba jednak się pilnować – uważać na kwiaty czy też… baseny.

Premiera gry Mowing Simulator odbędzie się pod koniec tego roku. Jak na razie w planach jest wyłącznie wersja przeznaczona na pecety.

Źródło: Blinkclick Games, Hydra Games

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Czytaj dalej o polskich grach: