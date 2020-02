Wygląda na to, że ten ciekawy pomysł przerodzi się w kawał solidnej gierki. Zobacz, jak Liberated prezentuje się w akcji. To „grywalny komiks” polskiego studia Atomic Wolf.

Założenie jest takie, że Liberated to „grywalny komiks” – produkcja łącząca w sobie doznania płynące z czytania komiksu oraz akcję typową dla gier wideo. Jak tłumaczą przedstawiciele warszawskiego studia Atomic Wolf, „to historia obfitująca w wybory fabularne, akcję widzianą z bocznej perspektywy, strzelaniny, sekcje skradankowe i zagadki”, a wszystko to obserwujemy, przechodząc płynnie z jednego panelu powieści graficznej na kolejny. Nowy zapis rozgrywki opublikowany na kanale IGN pozwala przyjrzeć się temu, jak wygląda to w praktyce…

Zobacz najnowszy gameplay Liberated (9 minut od IGN):

Liberated to też kolejny dowód na to, że polskie gry stają się synonimem dopracowanych i oryginalnych produkcji, którymi mogą zainteresować się miłośnicy elektronicznej rozrywki z różnych części świata, poszukujący czegoś nowego i czegoś innego.

Jeżeli chodzi o fabułę, to w Liberated poznamy historię Wyzwolonych – grupy buntowników, (łagodnie mówiąc) niezadowolonych z polityki dezinformacji i inwigilacji prowadzonej przez dyktatorski rząd. Trafiamy do świata, w którym społeczeństwo jest zaślepione rozwojem technologicznym, a korporacje mają realną władzę. Nic nie jest jednoznacznie dobre ani złe. Zainteresowani?

W Liberated zagramy jeszcze w tym roku

Jeśli chcecie dać szansę grze Liberated, to wiedzcie, że jej premiera odbędzie się jeszcze przed końcem tego roku, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to być może jeszcze przed wakacjami. Najpierw polska produkcja trafi na pecety i konsole Nintendo Switch, a z lekkim opóźnieniem zasili katalogi PlayStation 4 i Xbox One.

