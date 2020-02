Jerzy Kukuczka to jeden z trzech Polaków, którym udało się zdobyć Koronę Himalajów. Wkrótce będziesz miał szansę, by do nich dołączyć ...no prawie: będziesz mógł spróbować wspiąć się na najwyższe szczyty świata w ich wirtualnych wersjach. Oto Climber: Sky is the Limit.

Mount Everest, K2 czy Broad Peak – to niektóre ze szczytów, które będziemy mogli zdobyć w grze Climber: Sky is the Limit, za którą odpowiada studio A2 Softworks z Poznania. To kolejna ciekawa gra „made in Poland” na horyzoncie.

Zobacz zwiastun gry Climber: Sky is the Limit – polski symulator survivalowy:

Climber łączyć ma w sobie cechy survivalu i symulacji, i w obu przypadkach niemało od nas wymagać. Nie chodzi tylko o wchodzenie coraz wyżej, ale też dbanie o właściwe zaplanowanie ekspedycji (z pozyskiwaniem sponsorów i zakupem sprzętu na czele), a później – o regenerację sił, utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała czy pilnowanie posiłków. Poznaniacy sugerują, że taka forma rozgrywki przypadnie do gustu wielu graczom – tak amatorom, jak i miłośnikom wysokogórskiej wspinaczki.

W grze Climber: Sky is the Limit zmierzymy się z najtrudniejszymi górami, a wszystkie elementy mają być realistyczne (dotyczy to nie tylko charakterystyki samych szczytów, ale też na przykład – wzorowanego na prawdziwym sprzęcie – ekwipunku). Można tez liczyć na urozmaicające rozgrywkę zdarzenia losowe.

Kiedy zdobędziesz Mount Everest? Celuj w przyszłoroczne wakacje

Premiera gry Climber: Sky is the Limit odbędzie się w 2021 roku – najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami. Początkowo będzie to tytuł dostępny wyłącznie na pecety, ale z czasem twórcy chcieliby przenieść go też na konsole Sony, Microsoftu i Nintendo.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Póki co każdy zainteresowany może dodać Climber: Sky is the Limit do listy życzeń na Steamie.

Źródło: Art Games Studio, A2 Softworks

Czytaj dalej o grach: