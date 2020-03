Koronawirus z Wuhan zbiera coraz większe żniwo – na wywoływaną przez niego chorobę (COVID-19) zapadło blisko 100 tysięcy osób, a ponad 3 tysiące w jej wyniku zmarło. Wiemy jednak, że naukowcy już pracują nad opracowaniem szczepionki. Możecie pomóc w jej wynalezieniu!

Obliczenia Folding@Home w służbie nauki

Wszystko dzięki koncepcji obliczeń rozproszonych, gdzie nad danym zadaniem pracuje wiele komputerów na całym świecie – system został opracowany w ten sposób, że każdy użytkownik komputera z dostępem do internetu może udostępniać moc obliczeniową swojego sprzętu do projektów naukowych. Co ważne, wykorzystywany jest tutaj nie tylko procesor, ale często też osiągi dużo wydajniejszej karty graficznej.

Jednym z takich projektów jest Folding@Home, który został opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda. Projekt skupia się na symulacji zwijania białek, co ułatwia zrozumieć przyczyny powstawania wielu groźnych, obecnie nieuleczalnych chorób. Folding@Home był wykorzystywany m.in. przy chorobach Alzheimera, Parkinsona czy Chorobie Wściekłych Krów (BSE). Więcej na ten temat możecie znaleźć w tym newsie lub w specjalnym wątku na naszym forum.

Szczepionka na koronawirusa – jak pomóc w jej opracowaniu?

Folding@Home jest również wykorzystywany do opracowania szczepionki na koronawirus z Wuhan (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę COVID-19. Nad lepszym zrozumieniem wirusa pracują naukowcy Memorial Sloan Kettering, a wygenerowane dane są udostępnianie również innym laboratoriom i instytucjom naukowym na całym świecie.

Jeżeli chcecie się dołączyć do obliczeń, zacznijcie od zainstalowania klienta Folding@Home (jest on dostępny na komputery z systemami Windows, Linux i Mac OS). Aplikacja działa z najniższym priorytetem, więc nie będzie przeszkadzać w normalnej pracy. Sprzęt będzie dłużej obciążony, więc musicie liczyć się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

