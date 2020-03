Koronawirus wywiera coraz większy wpływ na branżę technologiczną i powoduje zmiany w organizacji najważniejszych imprez. Przez ryzyko związane z wirusem, organizatorzy zdecydowali się odwołać targi MWC 2020 i GDC 2020, a IEM 2020 odbył się bez udziału publiczności. Tym razem padło na długo wyczekiwaną konferencję Nvidii.

Targi GPU Technology Conference to jedna z najważniejszych imprez poświęconych układom graficznym, rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia (Deep Learning). Tegoroczna konferencja docelowo miała się odbyć w dniach 23 - 26 marca 2020 roku w San Jose w Kalifornii. Najbardziej zainteresowani mogli w niej uczestniczyć osobiście.

NVIDIA is making #GTC2020 an all-digital conference due to coronavirus concerns. Details and schedules of digital talks will be released as plans firm up. https://t.co/RucvnMGdDA