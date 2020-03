Modele CX400 gen.2 i CL100 gen.3 może nie zaliczają się do demonów wydajności, ale świetnie sprawdzą się przy modernizacji starszego komputera lub laptopa z dyskiem talerzowym.

Nośniki GOODRAM CX400 i CL100 swoją premierę mały już jakiś czas temu, ale to nadal jedne z najpopularniejszych SSD na rynku. Polski producent postanowił więc odświeżyć konstrukcje. Co się zmieniło?

Tanie dyski o jeszcze lepszej specyfikacji

Modele CX400 i CL100 debiutowały jako ekonomiczne modele do modernizacji starszego komputera lub laptopa z dyskiem talerzowym. Specyfikacja nośników nie powalała – pierwsze wykorzystywały 2-kanałowy kontroler Phison PS3111-S11 i kości 3D TLC NAND, a drugie 2-kanałowy kontroler Marvell 88NV1120 i kości TLC NAND.



Nowy GOODRAM CX400 wyróżnia się dopiskiem gen.2

Nowe wersje zostały wyposażone w kości 3D TLC NAND. Producent twierdzi, że decyzja ta została podyktowana wątpliwościami użytkowników, którzy często zarzucają kościom 3D QLC NAND słabą żywotność i niskie parametry odczytu/zapisu w stosunku do technologii TLC. Co warto podkreślić, w nowych wersjach nie wyszczególniono zastosowanego kontrolera.



To już 3. rewizja dysku GOODRAM CL100 - w rogu znajdziemy dopisek gen.3

W CX400 gen.2 zmiany mają się przełożyć na ciut lepsze parametry – transfery sekwencyjne dochodzące do 550/500 MB/s, a liczba operacji losowych sięga 85 000/80 000 IOPS. Nowy CL100 (jest to już 3. generacja) osiąga ciut słabsze osiągi - 540/460 MB/s, ale za to na rynku pojawi się jeszcze pojemniejszy model (960 GB).

Mimo perturbacji rynkowych, producent zapewnia ogólnodostępność tanich SSD

GOODRAM daje jasny sygnał, że pomimo globalnych perturbacji rynkowych marka w dalszym ciągu będzie zapewniać nośniki oparte o sprawdzone komponenty, a jej flagowe produkty wciąż będą ogólnodostępne na sklepowych półkach.

Nośniki CX400 gen.2 będą dostępne w tych samych wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB, a CL100 gen.3 w czterech nowych: 120 GB, 240 GB, 480 GB i 960 GB. Nowe modele mają trafić do sprzedaży na początku kwietnia, ale ich ceny jeszcze nie są nam znane (możemy oczekiwać, że nadal będą to jedne z najtańszych modeli na rynku). To co ma wyróżniać dyski polskiego producenta to 3-letnia gwarancja bez ograniczenia zapisu danych (TBW).

