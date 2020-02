Świat potrzebuje tanich dysków SSD pod PCIe! Właśnie takimi konstrukcjami mają być nowe modele od Patriot - może nie oferują one rewelacyjnych osiągów, ale zostały całkiem nieźle wycenione.

Jakiś czas temu pisaliśmy o nośnikach Patriot P200, a więc tanich dyskach SSD pod złącze SATA. Tym razem producent przygotował tanie modele korzystające z interfejsu PCIe NVMe.

Patriot P300 – nośniki PCIe NVMe dla komputerów i laptopów

Nośniki występują w czterech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Wszystkie korzystają z interfejsu PCI-Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), więc sprawdzą się w nowoczesnych komputerach i laptopach.

Nie powinniśmy jednak oczekiwać rewelacyjnej wydajności. Najpojemniejsza wersja oferuje transfery do 2100/1650 MB/s i do 290 000/260 000 operacji losowych na sekundę (mniej pojemne wersje są jeszcze słabsze).



Nośniki Patriot P300 występują w dwóch wersjach - standardowej (u góry) i na rynek amerykański z wersją 2TB (na dole)

Dokładna specyfikacja nośników nie została ujawniona. Wiadomo, że mamy do czynienia z nowym kontrolerem bez pamięci podręcznej (korzysta on z technologii HMB - Host Memory Buffer). Współczynnik TBW nie napawa optymizmem – jest to odpowiednio 40, 80, 160 i 320 TB, a udzielana gwarancja trwa 3 lata.

Patriot P300 - specyfikacja techniczna dysków

typ: M.2 2280

interfejs: PCIe 3.0 x4 / NVMe

kontroler: b.d.

kości pamięci: b.d.

wydajność - transfery: 128 GB: 1600/600 MB/s 256 GB: 1700/1100 MB/s 512 GB: 1700/1200 MB/s 1 TB: 2100/1650 MB/s

wydajność - operacje wejścia/wyjścia: 128 GB: 290 000/150 000 IOPS 256 GB: 290 000/260 000 IOPS 512 GB: 290 000/260 000 IOPS 1 TB: 290 000/260 000 IOPS

współćzynnik TBW: 128 GB: 40 TB 256 GB: 80 TB 512 GB: 160 TB 1 TB: 320 TB



Nośniki Patriot P300 - ma być tanio

Producent twierdzi, że modele Patriot P300 mają stanowić alternatywę dla tanich dysków pod PCI-Express 3.0 x2. Póki co znamy ceny dwóch wersji - jest to odpowiednio 60 euro (256 GB) i 95 euro (512 GB). Myślicie, że to dobre stawki?

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: Patriot, inf. własna

Warto zobaczyć również inne newsy o dyskach SSD: