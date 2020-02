Dawno już nie było takiej różnorodności na rynku telewizorów: mamy 8K, 4K i Full HD, przekątne od 30-kilku do 90-kilku cali, OLED-y, QLED-y, Mini-LED-y, kilka różnych systemów Smart TV i masę technologicznych innowacji. Ale wśród producentów niezmiennie jest jeden król.

Samsung to niekwestionowany lider rynku TV. Od 14 lat

Lata mijają, jedne technologie znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe, ale jedno się nie zmienia: Samsung jest absolutnym królem, jeśli chodzi o telewizory. Pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy południowokoreański gigant zajmuje pierwsze miejsce w rankingu nieprzerwanie od 14 lat. I nie zmieniło się to także w 2019 roku.

Japońscy producenci poza rankingiem. Chińska era jest już faktem

Jak podaje IHS Markit, prawie co piąty telewizor kupiony w 2019 roku miał logo firmy Samsung. Również niezmiennie na drugim miejscu pod tym względem plasuje się LG (udział tego producenta w porównaniu do poprzedniego roku zmalał jednak z około 15 do 12 proc.). Największym przegranym jest natomiast firma Sony, która jeszcze w 2018 roku plasowała się na najniższym stopniu podium, a rok później wypadła nawet z TOP 5.

Japońskie Sony musiało dołączyć do Panasonica i uznać wyższość chińskich producentów. Miejsca od trzeciego do piątego zajmują bowiem: TCL (ok. 9 proc.), Hisense (ok. 8 proc.) oraz Xiaomi (ok. 6 proc.).

Pytanie o przyszłość: czy coś się zmieni w kolejnych latach?

Na razie nic nie wskazuje na to, by Samsung miał zostać zdetronizowany – jego telewizory niezmiennie cieszą się dużą popularnością, a tegoroczna oferta prezentuje się bardzo przyzwoicie. Dużym zagrożeniem dla Koreańczyków jest jednak rosnąca popularność urządzeń z panelami OLED, a z danych IHS Markit wynika, że zwiększa się ona bardzo dynamicznie.

LG jest królem telewizorów OLED, ale tego typu urządzenia mają już w swoich ofertach także Sony, Panasonic czy Philips. Inni kurczowo trzymają się QLED-ów i tradycyjnych LCD-ków. Czas pokaże, która strategia była lepsza.

