To już pewne – za 2 lata zacznie obowiązywać nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej: DVB-T2. Wiele telewizorów w naszych domach nie jest na to gotowych. Czy to oznacza, że czekają nas duże wydatki? Zaraz do tego przejdziemy, ale zacznijmy od odpowiedzi na podstawowe pytanie.

Co to jest DVB-T2?

DVB-T2 to nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej. Nazwa jest skrótem od Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2. Generation) i jak sama wskazuje – jest to udoskonalona wersja DVB-T, oferująca znacznie większe możliwości.

Wykorzystanie standardu H.265/HEVC, modulacji OFDM aż do 256QAM i innych nowinek technologicznych sprawiło, że można mówić o następujących potencjalnych korzyściach: wyższa jakość obrazu i dźwięku oraz większa liczba kanałów w multipleksach.

Kiedy DVB-T2 w Polsce będzie standardem?

W Wielkiej Brytanii standard DVB-T2 zadebiutował w 2010 roku, a dwa lata później rozpoczęły się testy w naszym kraju. W tak zwanym międzyczasie na naziemną telewizję cyfrową drugiej generacji otworzyły się Niemcy, Czechy, Austria i Francja.

Pozytywne wyniki pchnęły Ministerstwo Cyfryzacji oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do tego, by zadecydować, że od 30 czerwca 2022 roku DVB-T2 będzie obowiązującym standardem nadawania w Polsce, a DVB-T pierwszej generacji będzie do tego czasu wyłączone.

Warto zaznaczyć, że zmiana standardu nadawania nie wynika wyłącznie z chęci poprawy jakości oferty telewizji naziemnej. Przede wszystkich jest wymuszona potrzebą uwolnienia pasm częstotliwości 700 MHz, obecnie wykorzystywanych przez DVB-T, a wkrótce przeznaczonych na potrzeby sieci 5G. W DVB-T2 tymczasem wykorzysta się pasma 470-694 MHz.

Musisz wymienić telewizor do wakacji 2022?

Odpowiedź jest krótka: nie, nie musisz (choć jest kilka „ale”). Nie musisz wymieniać telewizora, jeśli nie korzystasz z cyfrowej telewizji naziemnej – przejście na nowy standard DVB-T2 nie będzie miało bowiem wpływu na funkcjonowanie telewizji satelitarnej (aktualnie: DVB-S2) czy kablowej (DVB-C).

Nie musisz też wymieniać telewizora, jeśli w twoim domu stoi nowy odbiornik – większość modeli z ostatnich dwóch lat ma wbudowany tuner DVB-T2, więc są to urządzenia przystosowane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej drugiej generacji.

Wreszcie – w ogóle nie musisz wymieniać telewizora, nawet jeśli nie obsługuje on tego nowego standardu, a chcesz odbierać telewizję naziemną. Wystarczy zajrzeć do sklepu i kupić przystawkę lub dekoder DVB-T2, który podepniesz do telewizora przez HDMI. Koszt takiego sprzętu to kilkadziesiąt lub nieco ponad 100 złotych – w zależności od wybranego modelu.

Z badania (jakie przeprowadził Związek Cyfrowa Polska) wynika, że mniej więcej co trzeci telewizor w polskich domach nie jest przystosowany do odbioru telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2. A zatem, owszem, wielu z nas czekają wydatki, ale wcale nie muszą on być szczególnie duże.

Jakie telewizory obsługują DVB-T2?

Jak wspomnieliśmy, większość telewizorów z ostatnich dwóch lat obsługuje standard DVB-T2, więc jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem takiego sprzętu, to zupełnie nie masz się, o co martwić. A jak to wygląda w przypadku starszych modeli? Cóż – różnie.

Wbudowany tuner DVB-T2 mają wszystkie telewizory Samsung z lat 2018-2019, a także serie: S9, Q9F, Q8C, Q7C, Q7F, MU9000, MU8000, MU7000, LS003, MU6500 i MU6400 z 2017, S9, KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KU7500, KU7000, KU66xx, KU6510, KU6500, KU6400 i K6370 z 2016, JS9500, JS9000, JS8500, JU7500, JU7000, JU6800, JU67xx, JU66xx i JU6410 z 2015, jak również wybrane modele z lat 2014-2013.

A jak to wygląda u innych? Tuner DVB-T2 na pokładzie mają też praktycznie telewizory Philips, Sony, LG i Panasonic z 2017, 2018 i 2019 roku oraz wybrane starsze modele i urządzenia innych producentów. Aby sprawdzić, czy twój konkretny sprzęt jest wyposażony w ten komponent, zajrzyj do instrukcji lub udaj się na stronę pomocy technicznej, a jeśli szukasz nowego telewizora, to każdy duży sklep internetowy z elektroniką pozwala wybrać odpowiedni filtr (pokaż tylko TV z DVB-T2).

Źródło: informacja własna

Przeczytaj więcej o telewizorach: