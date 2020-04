Xiaomi jest jedną z ulubionych marek Polaków. Coraz częściej mamy w kieszeniach smartfony z jej logo, na nadgarstkach – opaski Mi Band, a w uszach – słuchawki. Nasze podłogi odkurzają jej roboty, a powietrze poprawiają oczyszczacze. Czas byśmy też postawili w salonach telewizory.

Telewizory Xiaomi w Polsce. Oficjalna premiera w kwietniu 2020 roku

Telewizory Xiaomi – podobnie jak smartfony i inne gadżety tego producenta – łączą niezłą specyfikację z niewysoką ceną. Wtorek, 14 kwietnia 2020 roku wybrano na termin oficjalnego debiutu tych urządzeń w Polsce. Przyjrzyjmy się więc temu, co konkretnie mają one do zaoferowania, ale najpierw…

Telewizor Xiaomi Mi TV kupisz za złotówki. Jaka cena?

Na początek w Polsce dostępne będą trzy modele:

32-calowy telewizor Xiaomi Mi TV 4A 32 za 899 złotych

za 43-calowy telewizor Xiaomi Mi TV 4S 43 za 1599 złotych

za 55-calowy telewizor Xiaomi Mi TV 4S 55 za 1999 złotych

Telewizory znajdziemy w oficjalnych kanałach dystrybucji w Internecie, ale też w salonach największych polskich sieci marketów RTV/AGD.

Rzut oka na specyfikację. Co mają do zaoferowania telewizory Xiaomi?

Kosztujący niespełna tysiąc złotych telewizor Xiaomi Mi TV 4A w formacie 32 cale to propozycja dla osób o niedużych wymaganiach. Trochę szkoda, że oferuje tylko rozdzielczość HD (1366 x 768 pikseli), ale przy takim rozmiarze nie powinno to jakoś bardzo przeszkadzać. Z kolei po stronie plusów wypisać wypada głośniki stereo zgodne ze standardami DTS-HD i Dolby Audio, komplet tunerów TV, łączność Bluetooth i Wi-Fi oraz szerokie opcje łączności przewodowej: 3 x HDMI, 3 x USB, mini jack, AV, S/PDIF i RJ45.

Atutem Mi TV 4A jest też to, że daje on dostęp do wielu dodatkowych funkcji i aplikacji (na czele z YouTube i Netflix), jako że całość bazuje na Androidzie. Sprzęt jest zintegrowany z Asystentem Google i pozwala na głosowe wydawanie komend, także po to, by na przykład włączyć akcesoria smart home, takie jak oczyszczacz Mi Air Purifier.

Wszystko to (system Android TV, komplet tunerów telewizyjnych, te same opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz dźwięk w systemach Dolby Audio i DTS-HD) oferują również telewizory z rodziny Xiaomi Mi TV 4S, dostępne w rozmiarach 43 i 55 cali. W tym przypadku mówimy jednak o znacznie wyższej rozdzielczości: 4K, czyli 3840 x 2160 pikseli.

Telewizory Mi TV 4S mogą się również pochwalić systemem upłynniania ruchu w dynamicznych scenach, obsługą HDR-u oraz spersonalizowanymi rekomendacjami. Z kolei dopełnieniem całości jest całkowicie metalowa obudowa (z przodu i z tyłu).

Telewizor Xiaomi Mi TV 4A w skrócie:

Podświetlany LED-owo ekran o rozdzielczości HD i odświeżaniu 60 Hz,

czterordzeniowy procesor, 1,5 GB pamięci RAM i 8 GB na pliki,

tunery DVB-T2/C/S2, łączność Bluetooth 4.2 i Wi-Fi 5 oraz po 3 porty HDMI i USB,

system Android TV 9.0 z Google Chromecast i Asystentem Google

oraz kompatybilne z DTS-HD i Dolby Audio głośniki stereo o mocy 2 x 5 W.

Telewizor Xiaomi Mi TV 4S w skrócie:

Podświetlany LED-owo ekran o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 60 Hz,

obsługa HDR-u oraz system upłynniania obrazu,

czterordzeniowy procesor, 2 GB pamięci RAM i 8 GB na pliki,

tunery DVB-T2/C/S2, łączność Bluetooth 4.2 i Wi-Fi 5 oraz po 3 porty HDMI i USB,

całkowicie metalowa obudowa,

system Android TV 9.0 z Google Chromecast i Asystentem Google

oraz kompatybilne z DTS-HD i Dolby Audio głośniki stereo o mocy 2 x 8 lub 2 x 10 W.

Kilka dni temu firma Xiaomi pokazała swój największy, 65-calowy telewizor Mi TV 4S. To, czy trafi on do polskich sklepów, jest na razie tajemnicą. Ale nie ukrywamy – mamy nadzieję, że tak!

Źródło: Xiaomi Polska

Czytaj dalej o telewizorach: