Ekipa Team17 oficjalnie potwierdziła prace nad Worms 2020. Opublikowano krótki materiał wideo, który zwiastuje powrót sympatycznych i walecznych robaków. Tytuł jak i towarzyszący wspomnianemu materiałowi wideo opis nakazują oczekiwać, że premiera gry odbędzie się w tym roku. Problem w tym, że na obecną chwilę to jedyna oficjalna informacja, reszty można się jedynie domyślać.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs