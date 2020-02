Kontynuacje prawie zawsze mają być większe i ładniejsze od swoich poprzedniczek, ale w przypadku tej gry to wcale nie było łatwe zadanie. Wieści i materiały, jakie dostaliśmy w tym tygodniu, pozwalają nam jednak z optymizmem wyczekiwać premiery Ori and the Will of the Wisps!

Ori and the Will of the Wisps to kontynuacja jednej z najpiękniejszych platformówek ostatnich lat, przedstawiającej opowieść o sympatycznym duchu lasu i jego poszukiwaniach własnej drogi w nie zawsze przyjaznym świecie. Niezwykła oprawa wizualna oraz wymagająca, lecz przyjemna mechanika rozgrywki sprawiały, że trudno było się oderwać od odsłony z dopiskiem Blind Forest, a tym razem może być nawet lepiej. Spójrzcie tylko na filmik przedstawiający 20 minut otwierających drugą część tej historii (chyba, że nie znacie pierwszej – wtedy radzimy odpuścić sobie ten materiał).

Zobacz najnowszy gameplay Ori and the Will of the Wisps (początek gry):

Gra Ori and the Will of the Wisps będzie trzy razy większa od Blind Forest

W wywiadzie dla Daily Star producent Daniel Smith zapowiedział, że Will of the Wisps jest pod każdym względem trzy razy większe od Blind Forest. O ile tę ostatnią można było przejść w 8 godzin, „dwójka” zapewnić ma zabawę na calusieńką dobę. Świat gry jest znacznie bardziej rozległy, a głębia rozgrywki tak duża jak w rasowych przygodówkach pokroju Zeldy. – „Nie chcieliśmy wersji 1.5, chcieliśmy prawdziwej, dużej kontynuacji”, stwierdził Smith.

Równocześnie walka odegra w tej odsłonie istotną rolę. Podczas gdy w Blind Forest głównie przemierzaliśmy świat i rozwiązywaliśmy zagadki, w Ori and the Will of the Wisps sporo czasu spędzimy na pojedynkowaniu się z przeciwnikami. To co się jednak nie zmieni, to że wciąż mówimy tu o miksie platformówki, zręcznościówki i gry logicznej – nie musicie się obawiać o to, że nowa odsłona utraciła swój rdzeń.

Kiedy poznamy dalszą część historii duszka? Już naprawdę niedługo

Microsoft rozkręca kampanię promocyjną wokół tej gry, ponieważ jej premiera jest już naprawdę blisko. Ori and the Will of the Wisps zadebiutuje 11 marca – równocześnie w wersji na konsole Xbox One oraz pecety z systemem Windows 10. Jak to jest standardem w przypadku autorskich tytułów giganta, produkcja od razu trafi do katalogu Xbox Game Pass.

