Po raz pierwszy usłyszeliśmy o niej w 2015 roku, a dziesięć miesięcy temu trafiła do programu wczesnego dostępu. W Walentynki wreszcie gra Dreams zadebiutuje na rynku w pełnej wersji i już teraz wiemy, że koniecznie będzie trzeba ją sprawdzić!

Dreams, czyli gra w niezwykłym świecie snów na PS4

Przeznaczone wyłącznie na PlayStation 4 Dreams to najnowszy projekt studia Media Molecule, najbardziej znanego z tego, że dało posiadaczom PlayStation poprzedniej generacji genialną trylogią LittleBigPlanet. I słowo „projekt” jest w tym przypadku bardzo dobrym określeniem, bo w rzeczywistości jest to zręcznościówka z otwartym światem, którą w dużej mierze tworzyć będziemy my sami – twórcy zaś dają nam do tego odpowiednie narzędzia.

W Dreams gracze tworzą – a następnie przeżywają – sny. Jak to sny, mogą one przybierać różną formę: tylko od graczy zależy, czy kolejną kreacją ich umysłu będzie wyścig, pojedynek, eksploracja czy może wyjście z labiryntu. Ekipa Media Molecule przez lata przygotowywała najróżniejsze obiekty i narzędzia, więc jedynym, co może ograniczać, jest własna kreatywność. A gdy nam samym zabraknie pomysłów, to jest jeszcze baza kreacji innych użytkowników.

Premiera gry Dreams odbędzie się już 14 lutego i będzie to tytuł dostępny wyłącznie na PlayStation 4. Co warto podkreślić, postarano się o pełną polską wersję językową. Czas jednak odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czyli czy w ogóle warto dać tej produkcji szansę. ...Oj warto!

Pierwsze recenzje Dreams – pochwała goni pochwałę

Recenzenci nie szczędzą pochwał. Doceniają oryginalny pomysł i chwalą wykonanie. Swoboda i ogrom dostępnych możliwości to największe atuty tej produkcji – dzięki nim w Dreams chce się grać i ani na chwilę nie wkrada się nuda. Wciąż można tworzyć i tworzyć, a prześliczna oprawa wizualna sprzyja kreatywności. Co ciekawe (choć nie zaskakujące), największym minusem również jest ogrom możliwości – czasem może bowiem przytłoczyć, a mechanika rozgrywka miejscami może być niezrozumiała.

Poniżej możecie zobaczyć jak grę Dreams ocenili recenzenci, którzy mieli już okazję sprawdzić jej pełną wersję:

Everyeye (Italy) – 9,0/10

GamerHeadquarters – 9,0/10

God is a Geek – 10,0/10

Hobby Consolas – 8,8/10

IGN (Spain) – 8,7/10

Jack of All Controllers – 9,5/10

Push Square – 10,0/10

I co, czujecie się przekonani? Dacie grze Dreams szansę na to, by przyciągnęła was do konsol i trzymała przy nich długimi godzinami?

