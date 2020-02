Usługa Disney+ zaliczyła świetny start, a serial, który w tym pomógł, już jesienią doczeka się drugiej części. Nadciąga The Mandalorian 2.

Podobał wam się The Mandalorian? 2. sezon nadciąga!

Serial The Mandalorian był wreszcie dla fanów Gwiezdnych wojen tym, czego nie mogli się doczekać w kinach. Miał w sobie wszystko to, za co miłośnicy Star Wars kochają to uniwersum i ani do fabuły, ani do klimatu nie można było mieć większych zastrzeżeń. ...A właściwie to „jest” i „ma”, bo to jeszcze nie koniec tej historii. Disney potwierdził, że drugi sezon jest w drodze i – co więcej – nie będziemy musieli na niego długo czekać.

Premiera drugiego sezonu serialu The Mandalorian odbędzie się już w październiku. Dokładnej daty wprawdzie nie znamy, ale to i tak jest bez wątpienia bardzo dobra wiadomość.

Oczywiście The Mandalorian 2 zadebiutuje w usłudze Disney+, która niestety wciąż nie dotarła do Polski i na razie nie wiemy, kiedy się to zmieni. W podobnej sytuacji jak my, są mieszkańcy wielu innych europejskich czy azjatyckich krajów. Ale nawet pomimo ograniczonej dostępności serwis ma się świetnie.

Co za wynik – Disney+ ma już ponad 28 milionów abonentów

Okazuje się bowiem, że wystarczyły trzy miesiące obecności na rynku VOD, by usługa Disney+ przyciągnęła do siebie przeszło 28 milionów użytkowników. Ten (znacznie wyższy od prognozowanego – 20 milionów) wynik sprawia, że serwis w kwartał wdarł się do ścisłej czołówki tych najpopularniejszych. Bardzo dobrze więc wystartował do wyścigu z Netfliksem, którego abonament opłaca aktualnie ponad 167 milionów osób.

Przy okazji właściciele usługi zapowiedzieli, że jeszcze przed powrotem The Mandalorian w katalogu zadebiutuje wyczekiwany serial Marvela – The Falcon and the Winter Soldier. Konkretnie stanie się to w sierpniu. Pod koniec roku – w grudniu – dołączy do niego WandaVision. Podczas Super Bowl te dwie produkcje (wraz z Loki) zostały zaprezentowane na spocie, który możecie obejrzeć poniżej.

Zobacz The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision i Loki na zwiastunie:

