Usługa Disney+ zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych dwa miesiące temu i drugie tyle będziemy musieli zaczekać na to, by dotarła do naszej części świata. Niestety rozumianej jako Europa, nie Polska.

Kiedy odbędzie się premiera Disney+ w Polsce?

Od dawna zastanawiamy się, kiedy Disney+ trafi do Polski i niestety wciąż nie znamy na to odpowiedzi. Liczyliśmy na to, że stanie się to już 31 marca 2020 roku, ale nie jest wykluczone, że na udostępnienie nam świetnych filmów i seriali poczekamy pół roku, a może i cały rok dłużej. Dopiero na 2021 rok fiskalny planowana jest bowiem premiera w Europie Wschodniej i zdaje się, że właśnie do niej nasz kraj został zakwalifikowany.

Europejska premiera Disney+ odbędzie się tydzień wcześniej

Dobra wiadomość jest za to taka, że właściciele platformy Disney+ poprawili swoje tempo i w efekcie będą w stanie zaoferować dostęp do niej Europejczykom tydzień wcześniej niż zakładali. Oznacza to, że już 24 marca usługa zadebiutuje w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a także w Irlandii, Austrii i Szwajcarii – te trzy ostatnie kraje zostały dopisane do listy dopiero niedawno.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, które kraje znajdują się w kolejce. Okazuje się, że latem tego roku katalog Disney+ stanie otworem przed Belgami, Portugalczykami i mieszkańcami krajów nordyckich. Wciąż brak Polski na liście.

Czy jest w ogóle na co czekać?

Disney+ to jedna z najgorętszych usług VOD na horyzoncie – jej katalog po brzegi wypełniony będzie klasycznymi, współczesnymi oraz zupełnie nowymi filmami i serialami z własnych marek: od Gwiezdnych wojen, przez Marvela i Pixar, aż po National Geographic. Wysoka jakość, polskie wersje językowe i równoczesne oglądanie na 4 ekranach to coś, na co możemy liczyć, a wszystko to otrzymamy za około 33 złote miesięcznie.

Odpowiadając więc na pytanie: tak, zdecydowanie jest na co czekać.

Źródło: Disney, Engadget, Variety

