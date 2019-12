Nauka Tryb nocny nie tak dobry jak myślisz. Jak to jest z tym światłem i snem? 2019-12-18 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Chcesz zadbać o wzrok i spokojny sen? Aktywuj tryb nocny w smartfonie i na laptopie. …Tak przynajmniej od dłuższego czasu nam radzono, ale czy faktyczne jest to dobry sposób? Wyniki najnowszych badań pokazują, że niekoniecznie.

Nocny tryb nie pomaga, a nawet szkodzi?

Dobre monitory coraz częściej oferują funkcję redukcji światła niebieskiego, działające na podobnej zasadzie tryby nocne trafiają do coraz większej liczby aplikacji mobilnych, a f.lux dla wielu osób jest narzędziem z gatunku „must-have”. Być może jednak wszystkie te narzędzia wcale nie mają tak dobrego wpływu na nasze oczy i nasz sen, jak do tej pory uważaliśmy.

Tego typu tryby działają tak, że ograniczają emisję niebieskiego światła, będącego jednym z czynników, najczęściej oskarżanych o zakłócenia naszego wewnętrznego zegara. Aby zmniejszać naszą ekspozycję na nie, aktywowane są głównie filtry żółte. Najnowsze badania naukowców z University od Manchester pokazują jednak, że to żółte światło również może negatywnie wpływać na ludzki rytm dobowy.

Niebieskie światło może być dla ciebie złe, …ale żółte światło nie jest lepsze

W badaniu wykorzystano nową metodę pomiarową (bazującą na oświetleniu wielokolorowym), która pozwoliła wykazać, że światło żółte oddziałuje nie bardziej, ale istotniej na zegar wewnętrzny niż to niebieskie, a przynajmniej tak to wygląda w przypadku myszy, na których przeprowadzono eksperymenty.

Podczas gdy bowiem niebieskie światło jest kojarzone ze zmierzchem, to żółte, nawet jeśli daje słabszy efekt, to jednak może sugerować organizmowi, że jest środek dnia. Dopiero kolejne badania – na ludziach – pozwolą jednak jednoznacznie określić, jakie są fakty.

Ale jak to się w ogóle dzieje, że światło może mieć na nas zły wpływ?

Mówiąc najprościej: ludzki organizm jest zaprogramowany tak, że gdy jest ciemno, to jest pora snu, a gdy jest jasno, to można działać. Za wykrywanie tego światła odpowiadają komórki siatkówki i gdy otrzymują wynik pozytywny, to produkowana jest melanopsyna – jest to białko, które daje sygnał mózgowi, że nie powinien przechodzić w stan snu i tłumi melatoninę (czyli hormon regulujący rytm dobowy).

Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu niekorzystanie ze smartfonów czy komputerów, ani też nieoglądanie telewizji zaraz przed snem. Eksperci radzą, by odłożyć gadżety co najmniej godzinę, a najlepiej trzy godziny przed położeniem się do łóżka. Czy w waszym przypadku jest to w ogóle realne?

Źródło: New Atlas, University of Manchester, informacja własna