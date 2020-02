Telewizja Polska ogłosiła przetarg na nowe komputery. I to nie byle jakie! W planach jest zakup stacji roboczych do grafiki i wideo – wśród wymagań m.in. procesory Intel Xeon, najnowsza karta graficzna Quadro RTX, a do tego trzydziestokilkucalowe monitory.

Informacje o przetargu pojawiły się na platformie zakupowej eB2B, więc sprzęt będzie zamawiany w ramach postępowania publicznego. Wiemy, że szacunkowa wartość zamówienia przekracza 214 000 euro (dotyczy ona również kolejnych zamówień komputerów), a kryterium wyboru oferty to: 90% cena i 10% czas trwania gwarancji.

Jakie komputery zamawia TVP?

Nas oczywiście najbardziej interesują wymagania co do zamawianego sprzętu. W planach jest zakup sześciu stacjonarnych i trzech mobilnych stacji roboczych, które będą wykorzystywane m.in. do aplikacji biurowych, a także zaawansowanych obliczeń i analiz, aplikacji graficznych, aplikacji do obróbki i montażu wideo. Przedmiotem zamówienia jest również siedem monitorów do pracy w biurze.

Wymagania co do stacjonarnych stacji nie są specjalnie wygórowane – mają one bazować na procesorze Intel Xeon z minimum 6 rdzeniami/12 wątkami i karcie graficznej Nvidia Quadro RTX 4000. W wymaganiach znajdziemy też minimum 32 GB pamięci RAM o taktowaniu co najmniej 2133 MHz oraz dysk SSD co najmniej o pojemności 512 GB. Taki sprzęt może kosztować jakieś 15 000 zł/szt. (łącznie 90 000 zł).

TVP chce też dokupić monitory… i to duże monitory. Sześć sztuk o przekątnej 31 – 34 cali i rozdzielczości 1920 x 1080 – 2560 x 1080 px oraz jeden zakrzywiony o przekątnej 31 – 34 cali i rozdzielczości 3440 x 1440 px. Zamawiający zaznaczył, że chodzi o modele z matrycami IPS o konkretnych parametrach – jasność min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1 i czas reakcji nie większy niż 6 ms. Można przyjąć, że ich koszt łącznie to jakieś 8000 złotych.

Ciekawiej prezentują się laptopy. TVP potrzebuje dwóch porządnych stacji roboczych wykorzystujących 15- - 15,6-calowy, matowy ekran IPS 4K, koniecznie z 6-rdzeniowym procesorem, kartą Nvidia Quadro P1000, min. 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD PCIe co najmniej o pojemności 1 GB. Koszt? Jakieś 10 000 zł/szt.

Do tego kompaktowy laptop – w wymaganiach 12,9- - 13,4-calowy ekran OLED 4K, 6-rdzeniowy procesor, min. 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe o pojemności co najmniej 1 TB. Trudno znaleźć na rynku taki sprzęt, ale najbliższy wydaje się Dell XPS 13 7390 za jakieś 7000 zł.

Telewizja Polska będzie wykorzystywać stacje do pracy z oprogramowaniem Avid Interplay Assist, więc zamawiany sprzęt musi znajdować na liście komputerów kwalifikowanych przez firmę Avid (znajdziemy tutaj ponad 100 pozycji – głównie są to urządzenia Dell, HP i Lenovo).

Wychodzi więc na to, że całość zamówienia będzie warta około 125 000 złotych. Czy to dużo? Zwykłego Kowalskiego cena może szokować, ale profesjonalny sprzęt nie należy do najtańszych. Inna sprawa to to czy TVP, jako instytucja utrzymywana z naszych podatków, rzeczywiście potrzebuje aż tak wypasionego sprzętu...

