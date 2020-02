Jednym z najpopularniejszych tematów ostatnich dni w polskim Internecie zajął się teraz także UOKiK. Obiecuje przyjrzeć się praktykom sklepów będących na cenzurowanym.

UOKiK ostrzega przed sklepami oferującymi wynajem smartfonów

Jeśli na co dzień korzystacie z Internetu to zapewne słyszeliście o ogromnym zamieszaniu związanym ze sklepem Bestcena. Poświęciliśmy temu oddzielną publikację, do której zapraszamy wszystkich chcących zgłębić temat. W największym skrócie przypomnijmy, że sprawa została nagłośniona nie tylko przez kontrolę skarbową, ale dokładne omawianie regulaminu sklepu, który mówił nie o sprzedaży, ale o wypożyczaniu sprzętu elektronicznego.

W wydanym dziś komunikacie UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) poinformował, iż docierają do niego sygnały od zaniepokojonych konsumentów, które dotyczą dwóch sklepów z elektroniką: bestcena.pl oraz dragonist.pl. Mówią o możliwości wprowadzania w błąd odnośnie charakteru zawieranej umowy, a mianowicie wspominanego wyżej wynajmowania, a nie sprzedaży sprzętu. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, zapewnia, iż regulaminy oraz zasady działania wymienionych sklepów zostaną przeanalizowane.

Uważajmy na podmioty, które wynajmują sprzęt zamiast zawierać z nami umowę jego sprzedaży. UOKiK przeanalizuje regulaminy i zasady działania wymienionych powyżej sklepów internetowych.

Znów wracamy do najważniejszego - dokładnego czytania regulaminów

Poza powyższą deklaracją, UOKiK radzi dokładne zapoznawanie się z regulaminem przed złożeniem zamówienia i wszelkimi informacjami pojawiającymi się podczas dokonywania zakupów. W tym przypadku szczególną uwagę powinny wzbudzić wzmianki o tym, że klient zostaje „najemcą” lub płaci „czynsz”.

Nie ulega wątpliwości, że sprawa dotycząca powyższych sklepów będzie miała dalszy ciąg i zapewne jeszcze kilka razy o niej usłyszymy.

