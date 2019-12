Filmy / seriale / VOD W 2019 roku Polacy chętnie odwiedzali kina, ale największym hitem nie okazał się żaden z filmów fabularnych 2019-12-31 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Lubicie wybierać się do kina? Odwiedziliście je w minionym roku chociaż raz? Jeśli tak, to znaleźliście się w sporym gronie i przyczyniliście się do pobicia rekordu.

Bardzo wysoka frekwencja w polskich kinach w 2019 roku

Podpierając się wstępnymi danymi z boxoffice.pl, Rzeczpospolita informuje, że należy mówić o ponad 60,2 mln biletów sprzedanych w 2019 roku w polskich kinach. Trzeba przy tym zakładać, że ostatecznie wynik będzie jeszcze nieco wyższy, a mimo tego już teraz można określać go mianem świetnego. Pobity został bowiem rekord z zeszłego roku, kiedy to kinomaniacy zakupili 59,7 mln biletów.

Najpopularniejsze produkcje w polskich kinach w 2019 roku

Rzut oka na powyższą grafikę dał Wam już odpowiedź na to, jaka produkcja wzbudziła największe zainteresowanie. Nie okazał się nią film fabularny, ale animacja Król Lew. Zebrała ona nieco niższe noty niż kultowy oryginał z 1994 roku, ale spora część najmłodszych widzów zapewne go nie pamięta i nie ma porównania.

Król Lew - 2,52 mln biletów Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 - 2,39 mln biletów Kraina Lodu II - 2,46 mln biletów Avengers: Koniec Gry - 1,89 mln biletów Joker - 1,96 mln biletów Polityka - 1,89 mln biletów Sekretne życie zwierzaków domowych 2 - 1,45 mln biletów Planeta Singli 3 - 1,44 mln biletów Boże Ciało - 1,4 mln biletów Jak Wytresować Smoka 3 - 1,27 mln biletów

Gdzie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie? W tym przypadku niewiele zabrakło do załapania się do TOP 10. Wynik 1,14 mln biletów należy docenić, ponieważ został wykręcony w bardzo krótkim czasie. Premiera filmu miała miejsce 19 grudnia.

Powyższe zestawienie jest dla Was zaskakujące?

Źródło: cyfrowa.rp, DisneyFilmy

Warto zobaczyć również: