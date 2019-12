Filmy / seriale / VOD Geralt nie powinien bluzgać - Wiedźmin największym (ale niejedynym) tegorocznym hitem na Netflix Polska 2019-12-30 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Na długo przed premierą sugerowano, że Wiedźmin od Netflix będzie cieszył się bardzo dużą popularnością. Sprawdziło się. Także w kontekście naszego rynku.

Wiedźmin to najpopularniejsza produkcja na Netflix Polska w 2019 roku

Przed dnami okres wszelkiego rodzaju podsumowań związanych z dobiegającym końca rokiem 2019. Właśnie zaprezentowano zestawienia przybliżające nam, które produkcje na Netflix cieszyły się wśród Polaków największym zainteresowaniem.

Nie będziecie zaskoczeni, ale na szczycie uplasował się serial Wiedźmin, który zadebiutował 20 grudnia. Na podium znalazły się jeszcze filmy Dwóch Papieży z Anthonym Hopkinsem oraz Irlandczyk, o ciepłym którego przyjęciu w skali globalnej już pisaliśmy.

Podsumowanie roku gotowe.

Plany na następny - zakochać się w kolejnych dziesięciu (przynajmniej). pic.twitter.com/ekPT1afo2A — Netflix Polska (@NetflixPL) December 30, 2019

Jak doprecyzowano, zestawienia przygotowano na podstawie liczby kont użytkowników oglądających daną produkcję co najmniej dwie minuty w trakcie 28 dni od pojawienia się na platformie Netflix. Dotyczą one tych produkcji, które debiutowały w kończącym się roku.

10 najpopularniejszych filmów na Netflix Polska w 2019 roku

Dwóch Papieży Irlandczyk 6 Underground Zabójczy Rejs Potrójna Granica Jak romantycznie! Król Wynajmij sobie chłopaka Pralnia Miłość pod jednym dachem

10 najpopularniejszych seriali na Netflix Polska w 2019 roku

Wiedźmin Stranger Things 3 Sex Education Dom z Papieru: część 3 The Umbrella Academy Rick and Morty: część 4 Ty: część 2 The End of the F***ing World: część 2 Czarne Lustro: część 5 Miłość, Śmierć i Roboty

Wiedźmin chwalony, Henry Cavill również i to chyba za wszystko

Wiedźmin może pochwalić się na IMDb średnią ocen wynoszącą 86%. Można mówić zatem o przyjęciu na miarę największych przebojów Netflixa. Przy Stranger Things znajdziemy średnią 88%, ale już przy Dom z papieru mniejszą, bo 85%.

Chwalony jest nie tylko całokształt, ale też poszczególne elementy serialu oraz, a być może zwłaszcza, aktorzy. Niektórzy twierdzą, że Henry Cavill to Wiedźmin idealny. Niezależnie od oceny tej tezy, nie sposób nie zauważyć, że udziela on ostatnio wielu wywiadów, w których nie brakuje także bliskiego nam wątku gier. Spore dyskusje wywołała deklaracja aktora co do najlepszej jego zdaniem platformy sprzętowej.

Patrząc na różnej maści filmiki dostępne w sieci można odnieść wrażenie, że fani (chociaż chyba w większości fanki) potrafią wyłapywać wszystko co z nim związane, jak się okazuje nawet... Zresztą posłuchajcie sami. Wydaje się, że na wieść o popularności serialu Geralt byłby nieco bardziej radosny.

Główna wada Wiedźmin od Netflix? Konieczność oczekiwania na kolejne odcinki

Najbardziej oczarowani serialem zapewne mają wszystko dobrze odnotowane, ale dla zabieganych krótkie przypomnienie. Twórcy już jakiś czas temu potwierdzili drugi sezon serialu. Jedyny problem w tym, że prace nad nim dopiero ruszą, a przygotowane osiem odcinków widzowie zobaczą dopiero w 2021 roku.

Przygoda z Wiedźmin od Netflix potrwa najprawdopodobniej dużo dłużej. Informowaliśmy, iż Netflix jest podobno gotów dać zielone światło na trzeci sezon. Najprawdopodobniej już wkrótce doczekamy się oficjalnej zapowiedzi. Sam Henry Cavill w jednym z wywiadów stwierdził, iż chętnie pracowałby przy nawet dziesięciu sezonach.

Trudno się dziwić, bo kiedy praca daje tak dobre efekty chce się ją kontynuować. Patrząc na udostępnione nie tak dawno materiały zza kulis można odnieść wrażenie, że dla zajmujących się omawianym serialem praca łączy się tu z dobrą zabawą. Mimo tego, iż momentami jest bardzo wymagająca, a niekiedy nawet niebezpieczna.

Netflix to nie tylko filmy i seriale. Co jeszcze królowało w 2019 roku?

Chociaż w kontekście platformy Netflix najczęściej mówi się o filmach i serialach. Wracając do zestawień podsumowujących 2019 rok trzeba wspomnieć o dwóch ostatnich. Skupiają się one na produkcjach opartych na faktach oraz dokumentach.

Również tu trudno mówić o zaskoczeniach. Na pierwszych pozycjach znalazły się bowiem Ty kontra dzicz z rozpoznawalnym Bearem Gryllsem oraz Nasza Planeta, dokument przedstawiający świat przyrody, ale też zagłębiający się w temat zmian klimatycznych.

10 najpopularniejszych produkcji opartych na faktach na Netflix Polska w 2019 roku

Ty kontra dzicz Sprzątanie z Marie Kondo Hyperdrive Magicy makijażu Renowatorzy z Doliny Rdzy Bliskie spotkania zabawnego stopnia Najbardziej niezwykłe domy świata Pięć pierwszych randek Mistrzowie projektowania wnętrz Paranormalne doświadczenia

10 najpopularniejszych produkcji dokumentalnych na Netflix Polska w 2019 roku

Nasza Planeta Hakowanie Świata The Devil Next Door Formuła 1: Drive to Survive Zaginięcie Madeleine McCann Broken Rozmowy z Mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates II Wojna Światowa w kolorze HOMECOMING: film od Beyonce

Źródło: Netflix Polska, Deadsh07, Lucy Unger

