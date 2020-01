Inteligentne roboty służące ludziom są wspaniałym pomysłem. Mając takiego robota w domu nie trzeba martwić się o prozaiczne czynności (jak chociażby podlewanie kwiatów), ale można też liczyć na przeniesienie czegoś ciężkiego lub pomoc w funkcjonowaniu osobie schorowanej.

Inteligentny robot Walker od Ubtech

Walker to inteligentny humanoidalny robot, którego po raz pierwszy przedstawiono na CES 2018. Teraz powraca i na tegorocznym CES w Los Angeles, Ubtech zaprezentował jego zaktualizowaną wersję.

Walker umie otwierać drzwi, pchać wózek, wchodzić po schodach, uprawiać jogę i Tai Chi, a nawet bez problemu naleje napój do szklanki. Powyciera biurko, naśladuje ludzki ruch i unika przeszkód. Nowe oprogramowanie pozwala mu nie tylko chodzić szybciej, ale również zachować lepszy poziom równowagi i w efekcie podnosić większe ciężary. Sam wygląd zewnętrzny robota w ogóle się nie zmienił.

Zespół pracujący nad maszyną zorganizował sztucznej inteligencji porządne szkolenie. Dzięki temu udało się przyspieszyć tempo chodzenia, a Walker dużo mniej się kołysze. Ruchy robota stały się bardziej naturalne, chociaż wciąż wiele im brakuje w porównaniu do ruchów typowo ludzkich.

Wyraźnie poprawiło się wyczucie siły ciężkości, a wytrzymałość wzrosła. Popychając robota z całkiem sporą siłą można odczuć, że wyraźnie się opiera chcąc zachować równowagę. Pewnie trzeba się porządnie postarać, aby go przewrócić. Ramiona Walkera również wytrzymują większy ciężar niż w poprzedniej wersji. Podczas demonstracji zawieszono 10kg ciężar na lewym ramieniu robota i 6kg na prawym, a wciąż stał stabilnie.

Polepszyło się również postrzeganie otoczenia i reagowanie na bodźce. Sztuczna inteligencja wykorzystuje dane wizualne do śledzenia małych obiektów, a robot dostosowuje ruchy dłoni i chwyt, aby prawidłowo wykonać zadanie. W trakcie demonstracji na CES 2020 Walker zaprezentował te umiejętność pchając wózek, podnosząc koszyk, pisząc markerem i nalewając napój do szklanki.

Przyszłość robotów

Te wszystkie udoskonalenia są niezbędne do poprawy jakości robotów, które będą mogły pełnić faktyczną obsługę ludzi w domach, firmach, szpitalach, sklepach, ośrodkach opieki i wielu innych miejscach. Jednak budowanie dwunożnych humanoidów, które mogą robić użyteczne rzeczy jest bardzo trudne. Ubtech powiedział, że wciąż jesteśmy daleko od możliwości sprowadzenia Walkera do swojego domu, ale może się to zmienić za kilka lat. Przed robotem jeszcze wciąż jest dużo pracy, a nam pozostaje oszczędzać, jeżeli chcemy w przyszłości mieć własny egzemplarz.

Źródło: engadget.com, ubtrobot.com

Warto zobaczyć również: