Do oferty Samsunga dołączyły właśnie trzy nowe składane smartfony. Miałem już okazję zobaczyć je na żywo.

Na początek ceny i warunki ofert promocyjnych.

Galaxy Z Fold 7

12/256 GB - 8799 zł;

12/512 GB - 9299 zł;

16 GB/1 TB - 10 599 zł.

Galaxy Z Flip 7

12/256 GB - 4999 zł;

12/512 GB - 5499 zł.

Galaxy Flip 7 FE

8/128 GB - 4299 zł;

8/256 GB - 4499 zł.

W ramach promocji premierowej, która potrwa do 24 lipca, Samsung oferuje wyższą wersję pamięciową w cenie niższej oraz powiększoną wycenę odkupu starego urządzenia (do 2500 zł za Folda 5). Osoby, które kupią składany telefon razem z nowym zegarkiem z linii Galaxy Watch 8, mogą ponadto liczyć na 400 zł rabatu.

Samsung Galaxy Z Fold 7 został drastycznie odchudzony

Sztandarową zmianą w tej generacji jest nowe wzornictwo. Grubość złożonego telefonu została zredukowana z 12,1 do 8,9 mm, rozłożonego z 5,6 do 4,2 mm, a waga z 239 do 215 g. Różnice są astronomiczne i odczuwalne nawet bez bezpośredniego porównania. Galaxy Z Fold 7 robi pod tym względem bardzo dobre pierwsze wrażenie.

Samsung w ciągu generacji wyskoczył z końca stawki i otarł się o rekord; Galaxy Z Fold 7 ustępuje o raptem 0,1 mm Honorowi Magic V5. Jako jednak że Koreańczycy wciąż nie przerzucili się na baterie krzemowo-węglowe, akumulator o niezmienionej pojemności 4400 mAh wciąż ustępuje chińskiej konkurencji.

W Galaxy Z Fold 7 zmianie uległy także proporcje; zewnętrzny ekran jest zauważalnie szerszy. Pisanie nam klawiaturze stało się dzięki temu wygodniejsze, choć wciąż nie jest to poziom szerokości Galaxy S25 Ultra.

Dzięki tym zmianom, Galaxy Z Fold 7 bardziej niż kiedykolwiek przypomina po złożeniu zwykły smartfon. To duży atut, bo używanie ciężkiego, grubego i wąskiego kloca może być na dłuższą metę niewygodne.

Terapia odchudzająca wymusiła jednak na projektantach Samsunga dwa kompromisy:

spod wewnętrznego ekranu zniknął digitizer odpowiedzialny za wykrywanie S Pena, więc Galaxy Z Fold 7 stracił kompatybilność z rysikiem;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania jest węższy, więc wymaga przesunięcia palca zamiast dotknięcia.

Zmienione proporcje przełożyły się na to, że przekątna wewnętrznego ekranu urosła z 7,6 do 8 cali. Co ciekawe, Samsung zrezygnował z aparatu do selfie ukrytego pod ekranem na rzecz klasycznego otworu.

Mimo drastycznej redukcji grubości, fałda w ekranie zdaje się być mniej wyczuwalna niż w poprzednich modelach, a i zawias sprawia wrażenie solidnego. Samsung deklaruje zresztą, że w Fold 7 jest bardziej wytrzymały na wielokrotne składane niż wcześniejsze generacje.

Inna znacząca porcja zmian obejmuje aparat. Galaxy Z Fold 7 odziedziczył część fotograficznych rozwiązań po Galaxy S25 Ultra; matryca główna jest teraz większa i ma rozdzielczość 200 Mpix, a obiektyw ultraszerokokatny otrzymał autofokus i tryb makro. Całością zarządza znany z serii S25 silnik przetwarzania obrazu ProVisual Engine, a do kompletu brakuje już tylko peryskopowego teleobiektywu 5x.

Po serii S25 odziedziczone zostały także funkcje Galaxy AI, ale mają one lepiej wykorzystywać potencjał dużego ekranu. Przykładowo wirtualny asystent Gemini ma kompaktowy interfejs, który zasłania jedynie część wyświetlonych treści.

Galaxy Z Fold 7 Ekran zewnętrzny AMOLED 6,5 cala,

2520 x 1080 (422 ppi),

1-120 Hz LTPO Ekran wewnętrzny AMOLED 8 cali,

2184 x 1968 (367 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki Dolby Atmos Czip Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Pamięć RAM 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 Aparat główny 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro Aparat tele 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparaty przednie 10 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania Bateria 4400 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

indukcyjne zwrotne Wymiary po złożeniu 158,4 × 72,8 × 8,9 mm Wymiary po rozłożeniu 158,4 x 143,2 x 4,2 mm Waga 215 g Android 16 z One UI 8,

7 dużych aktualizacji,

7 lat łatek bezpieczeństwa Odporność IP48,

Gorilla Glass Victus 2,

rama z Armor Aluminium

Zmiana designu objęła także Samsunga Galaxy Z Flip 7

Mniejszy model doczekał się powiększonego ekranu zewnętrznego. Ten wypełnia teraz wszystkie wolne zakamarki i "opływa" aparaty oraz diodę doświetlającą, a także mieści więcej treści.

Efekt uboczny jest taki, że Galaxy Z Flip 7 - w przeciwieństwie do swoich poprzedników - ekstremalnie przypomina smartfony Motoroli, która stosuje podobne wzornictwo w linii razr od 2023 roku.

Ten model również został odchudzony, ale nie tak drastycznie, bo mierzy 13,7 mm grubości po złożeniu oraz 6,5 mm po rozłożeniu. Obudowa jest także szersza, co także przekłada się na wygodniejsze pisanie na klawiaturze.

Choć zewnętrzny ekran Galaxy Z Flipa 7 mieści teraz więcej treści i widżetów, a także doczekał się wsparcia dla Gemini, wyświetlenie na nim dowolnej aplikacji wciąż wymaga ręcznej instalacji specjalnego launchera przez aplikację Samsung GoodLock.

Warto odnotować, że Galaxy Z Flip 7 to pierwszy reprezentant tej serii, obsługujący tryb Samsung DeX. Pozwala on podłączyć do telefonu monitor, klawiaturę oraz mysz i zamienić go w prostego peceta.

Do oferty dołączył także tańszy Galaxy Z Flip 7 FE, który mam uboższą specyfikację oraz wzornictwo znane ze starszych modeli. Tego modelu nie widziałem jednak na żywo podczas polskiej premiery.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Tu porównanie specyfikacji:

Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 7 FE Ekran zewnętrzny AMOLED 4,1 cala,

948 x 1048 (345 ppi),

120 Hz AMOLED 3,4 cala,

720 x 748 (305 ppi),

60 Hz Ekran wewnętrzny AMOLED 6,9 cala,

2520 x 1080 (397 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,7 cala,

2620 x 1080 (423 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Czip Exynos 2500 Exynos 2500 Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 8 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.0 128 lub 256 GB,

UFS 4.0 Aparat główny 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat przednii 10 Mpix,

f/2,2 10 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania w przycisku zasilania Bateria 4300 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

indukcyjne zwrotne 4000 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe,

indukcyjne zwrotne Wymiary po złożeniu 75,2 x 85,5 x 13,7 mm 71,9 x 85,1 x 14,9 mm Wymiary po rozłożeniu 166,7 x 75,2 x 6,5 mm 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Waga 188 g 187 g Android 16 z One UI 8,

7 dużych aktualizacji,

7 lat łatek bezpieczeństwa 16 z One UI 8,

7 dużych aktualizacji,

7 lat łatek bezpieczeństwa Odporność IP48,

Gorilla Glass Victus 2,

rama z Armor Aluminium IP48,

Gorilla Glass Victus 2,

rama z Armor Aluminium

Samsung zaprezentował ponadto nowe zegarki Galaxy Watch 8, o których przeczytacie w osobnym artykule.