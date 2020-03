Webinary stały się skutecznym sposobem na wygodne dzielenie się wiedzą i na dobre zakorzeniły się w edukacyjnej ofercie wielu firm i instytucji. Skupiają coraz szersze grono fanów i nie ma się co dziwić, jednak ich sukces zależy od kilku warunków.

Dobra organizacja

Właściwie każde szkolenie (nie tylko online) poprzedzić musi przemyślana organizacja. Dlatego też tak ważnym elementem webinarów jest wcześniejsze sprawdzenie sprzętu, jakości dźwięku i obrazu, dostosowanie oświetlenia czy wybór odpowiedniego pomieszczenia. Te na pozór nieznaczące niuanse mogą skutecznie przeszkodzić w sprawnym przeprowadzeniu spotkania w Internecie.

– Szanujemy uczestników naszych webinarów, dlatego staramy się zapewnić najwyższy poziom tych spotkań. Nie tylko merytoryczny, ale także organizacyjny – mówi Karolina Perko, specjalista ds. marketingu w home.pl. – Sytuacja, w której ktoś wchodzi do pomieszczenia podczas nadawania na żywo stresuje nie tylko prowadzącego czy moderatora, ale przeszkadza także słuchaczom.

Równie ważny jest dobór odpowiedniego narzędzia. Wiele firm świadczy usługi dostępu do profesjonalnych platform internetowych, które umożliwią organizację spotkań w sieci.

Atrakcyjny i aktualny temat

Nie ma udanego webinaru bez zainteresowanej publiczności. Przyciągnąć ją może przede wszystkim atrakcyjny, wartościowy i unikalny temat. Dlatego też warto na bieżąco śledzić trendy, znać swoje mocne strony i już na początku postawić przed sobą cel, który poprzez szkolenia chce się osiągnąć.

– Od tego zaczęliśmy w naszej firmie. Akademia home.pl to projekt edukacyjny, którym chcemy zachęcić do jeszcze większej aktywności w sieci – mówi Anna Grzelak, head of marketing w home.pl. – Program przeznaczony jest nie tylko dla stałych klientów home.pl, ale także wszystkich, którzy interesują się sprzedażą w Internecie i pragną poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Naszym celem jest pokazanie, że nowe technologie, które z pozoru wydają się trudne, są po to, żeby np. pomóc w znalezieniu własnego miejsca w Internecie.

Zaangażowany i przygotowany ekspert

Prowadzący może nadrobić słabą organizację i nieciekawy temat lub – wręcz odwrotnie – zepsuć wrażenie nawet przy świetnie przygotowanej prezentacji i aktualnej tematyce. Dlatego tak ważne jest zaproszenie do poprowadzenia webinaru osoby, która dobrze się czuje w wystąpieniach publicznych.

Tym bardziej, że mówienie do audytorium, którego nie widać, może być trudniejsze od tradycyjnych wystąpień przy pełnej sali. Powodem jest brak możliwości obserwacji reakcji słuchaczy i reagowania na nie w czasie rzeczywistym. Przy szkoleniach on-line trudniej skupić uwagę, gdyż orężem prowadzącego jest właściwie jedynie treść. Po drugiej stronie bywa zaś mnóstwo rozpraszaczy, które łatwo mogą odciągnąć uwagę od szkolenia.

Uważny moderator

Niewątpliwą zaletą webinarów jest możliwość kontaktu na linii prowadzący – uczestnicy dzięki czatowi, na którym można zadać pytanie do prezentacji lub rozwiać wątpliwości związane z tematem szkolenia. Oznacza to jednak także konieczność ciągłej moderacji. Prowadzący, skupiając się na prezentacji i podążając za wyznaczonym planem, może nie mieć okazji reagować na bieżąco na pytania. I od tego właśnie jest moderator.

Jego rolą jest nadzór nad sprawnym przebiegiem spotkania i zarządzanie dyskusją. Moderatorzy często odpisują na pytania organizacyjne uczestników, np. „czy prezentacja zostanie przesłana w formie mailowej?” lub „gdzie będzie dostępne nagranie webinaru po jego zakończeniu?”.

Skuteczna promocja

Można mieć świetnego prowadzącego, uważnego moderatora, interesujący temat i doskonale zorganizować całość szkolenia on-line. Jeśli jednak nie przyciągnie ono zainteresowanych uczestników – para w gwizdek. Za sukces tego elementu układanki odpowiada promocja.

Warto pisać, mówić, reklamować i zachęcać. Można to robić na wiele sposobów – poprzez media społecznościowe, kampanie reklamowe, Google Ads, publikacje w branżowych tytułach, newslettery i mailingi. Można także rekomendować wśród znajomych, biznesowych partnerów, liderów opinii. Każdy sposób jest dobry, o ile pomoże w dotarciu do celu. Kreatywność mile widziana!

Podpatruj najlepszych

Przed uruchomieniem własnego cyklu webinarów warto wziąć udział w kilku internetowych szkoleniach organizowanych przez bardziej doświadczonych graczy. Taką możliwość daje m.in. serwis akademia.home.pl, na której bezpłatnie prowadzone są webinary związane z szeroko rozumianą branżą IT. Wśród planowanych na pierwsze półrocze 2020 roku tematów szkoleń znalazły się m.in. Jak tworzyć treści na stronę, które zajmą wysokie pozycje w Google i Tworzenie grafik dla sklepu internetowego.

Być może zainspiruje Cię to do tworzenia własnych szkoleń i poszerzania swojej wiedzy w ten wygodny sposób. Ostrzegamy jednak, że udział w interesujących webinarach może uzależniać!

