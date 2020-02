Koncepcję smart home w swoim mieszkaniu można zrealizować na kilka różnych sposobów, a jednym z tych akcesoriów, od których warto zacząć zabawę, jest inteligentne gniazdko. Jakie korzyści daje gadżet, taki jak TP-Link Tapo P100?

TP-Link Tapo P100 to inteligentne gniazdko za około 60 złotych. Co może mieć do zaoferowania gadżet kosztujący tyle, co pojedyncza wizyta w kinie? W rzeczywistości – całkiem sporo. Bo nawet jeżeli lista funkcji nie jest szczególnie długa, to sposobów na ich wykorzystanie jest już znacznie więcej. Choć oczywiście do cieszenia się nimi w pełni będziemy potrzebować więcej niż jednej sztuki.

Co daje inteligentne gniazdko TP-Link Tapo P100? Bezpieczeństwo, wygodę i oszczędności

Podstawowa funkcja modelu Tapo P100 (jak zresztą każdego „smart pluga”) to zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń, które są do niego podłączone, za pomocą smartfona. Z jednej strony daje to duży komfort, bo możemy na przykład w ten sposób zapalać lub gasić światło albo też odłączać zasilanie od sprzętu na noc – bez konieczności wychodzenia spod kołdry. Z drugiej – poprawiamy w ten sposób bezpieczeństwo i to na dwa sposoby.

Po pierwsze – nawet jeśli zapomnimy wyłączyć żelazko, to z każdego miejsca na świecie (a uściślając: z każdego miejsca, z którego możemy połączyć się z Internetem) możemy to zrobić zdalnie. Po drugie – możemy symulować obecność domowników w mieszkaniu, tak aby odstraszyć potencjalnych złodziei.

W tym drugim zastosowaniu szczególnie przydatna może okazać się druga kluczowa funkcja Tapo P100, polegająca na ustalaniu harmonogramu. Wystarczy kilka kliknięć, by wybrać godziny, o których urządzenia automatycznie się włączą lub wyłączą. Oprócz bezpieczeństwa, to też szansa na oszczędności oraz zwiększenie komfortu – wszak grzejnik może być wyłączony tak długo, jak nie jest potrzebny, a następnie aktywuje się, by nagrzać w sam raz na nasz powrót z pracy.

Funkcja numer trzy to programator czasowy. Działa podobnie jak harmonogram, ale ustawiamy go ręcznie. Po co? Na przykład po to, by automatycznie wyłączyć ładowarkę do smartfona po upływie – dajmy na to – dwóch godzin.

Czym poza tym wszystkim cechuje się Tapo P100?

Funkcjonalność jest najważniejsza, ale nie tylko na nią należy zwracać uwagę przy wyborze akcesorium dla siebie. Istotnym atutem modelu TP-Link Tapo P100 jest też na przykład to, że jest malutki, dzięki czemu nie ogranicza dostępu do sąsiadujących z nim gniazdek.

Kolejne plusy to: autonomiczne działanie (czyli brak konieczności inwestowania w system smart home czy choćby dodatkowy kontroler – wystarczy połączyć gniazdko z domową siecią Wi-Fi) oraz możliwość sterowania za pomocą głosu – wówczas do akcji wchodzi Asystent Google.

