Wiedźmin 2 już się kręci! Po świetnym pierwszym sezonie przyszedł czas na kontynuację – Netflix przedstawił najważniejsze informacje na jej temat.

Netflix potwierdził, kiedy Wiedźmin otrzyma 2. sezon

To, że pojawi się drugi sezon Wiedźmina, wiedzieliśmy jeszcze zanim w katalogu Netflix pojawiła się pierwsza część. Ale dopiero gdy obejrzeliśmy tych osiem odcinków, stało się dla nas jasne, że nie będzie łatwym zadaniem uzbrojenie się w cierpliwość. A niestety trochę będzie jej potrzeba.

Serial Wiedźmin 2. sezon otrzyma w 2021 roku. Dobra wiadomość jest taka, że nie zanosi się na obsuwę – aktory weszli już bowiem na plan. Zdjęcia rozpoczęły się w tym miesiącu w Wielkiej Brytanii.

Wiedźmin 2 od Netflix to 8 odcinków. Kto je wyreżyseruje i kogo w nich zobaczymy?

Podobnie jak w przypadku pierwszej części, na drugi sezon Wiedźmina złoży się osiem odcinków. Nad produkcją niezmiennie czuwać będzie Lauten S. Hissrich.

Z kolei reżyserami poszczególnych odcinków będą:

Stephen Surjik (znany z Umbrella Academy) – odcinki 1 i 2

(znany z Umbrella Academy) – odcinki 1 i 2 Sarah O’Gorman (znana z Przeklętej) – odcinki 3 i 4

(znana z Przeklętej) – odcinki 3 i 4 Ed Bazalgette (znany z Upadku królestwa) – odcinki 5 i 8

(znany z Upadku królestwa) – odcinki 5 i 8 Geeta V. Patel (znana z Meet The Patels) – odcinki 6 i 7

Mamy zatem zupełnie inny skład reżyserski, ale w drugim sezonie powrócą oczywiście dobrze nam znani aktorzy: Henry Cavill (w roli Geralta z Rivii), Anya Chalotra (w roli Yennefer), Freya Allan (w roli Ciri) czy Joey Batey (w roli Jaskra), a także MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawdford, Eamon Farren czy Anna Shaffer.

Na dużych i małych ekranach będziemy mogli także zobaczyć nowe postacie. Będą to:

Coen (w tej roli Yasen Atour)

(w tej roli Yasen Atour) Vereena (Agnes Bjorn)

(Agnes Bjorn) Lambert (Paul Bullion

(Paul Bullion Eskel (Thue Ersted Rasmussen)

(Thue Ersted Rasmussen) Lydia (Fabienne Ross)

(Fabienne Ross) Nivellen (Kristofer Hivju)

(Kristofer Hivju) Francesca (Mecia Simson).

Aktorzy są już na planie Wiedźmina 2. Co przygotowała dla nich (i dla nas) showrunnerka?

Jak wspomnieliśmy, zdjęcia do drugiego sezonu ruszyły w Wielkiej Brytanii. Konkretnie część scen zostanie nakręcona w Szkocji, a część w Anglii. Oprócz tego ekipa i aktorzy w ciągu zaplanowanych 125 dni odwiedzą jeszcze Czechy i Słowację, (w przeciwieństwie do pierwszej części) nie będzie ich natomiast w Polsce.

Fabularnie drugi sezon serialu będzie kontynuacją opowieści. Lauten S. Hissrich zapowiedziała, że zostanie ona przedstawiona w zdecydowanie bardziej liniowy sposób, choć nie należy przez to rozumieć, że będzie nudno i przewidywalnie. Nie będzie za to zbyt wielu przeskoków czasowych, co na pewno jest dobrą wiadomością.

I to by było na tyle. Cóż, byle do 2021!

Źródło: Netflix, informacja własna

