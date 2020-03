Czekacie na pojawienie się Disney+ w Polsce? Do tej pory utrzymywano, że premiera odbędzie się dopiero w ostatnim kwartale tego roku, ale ostatecznie może spełnić się bardziej optymistyczny scenariusz.

Premiera Disney+ w Polsce już latem?

Usługa Disney+ stopniowo rozszerza swoje zasięgi. Początkowo oddano ją do dyspozycji Amerykanom, nas zdecydowanie bardziej interesują jednak jej losy w Europie. Z opublikowanego właśnie harmonogramu dowiedzieliśmy się, że Polska wcale nie znajduje się na szarym końcu. Problem w tym, że pewność co do tego mieliśmy jedynie przez chwilę.

Na 24 marca zaplanowana została premiera Disney+ w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a także we Włoszech. Latem Disney+ pojawi się w Polsce, a jednocześnie także w Portugalii, Belgii i krajach skandynawskich. Tak brzmiała pierwsza wersja komunikatu. W drugiej, poprawionej, zabrakło już wzmianki o Polsce. Scenariusz z latem byłby miłą niespodzianką, ponieważ wcześniej sugerowano, iż zostaniemy zakwalifikowani do Europy Wschodniej, co w tym przypadku oznaczałoby konieczność czekania przynajmniej do ostatniego kwartału tego roku.

Ile kosztuje Disney+?

Mieszkańcy wymienionych krajów zakwalifikowanych do marcowej premiery mogą oczekiwać od Disney+ ponad 500 filmów, ponad 350 seriali oraz 26 ekskluzywnych produkcji Disney+ Originals. Wypada oczekiwać, że podobnie będzie w momencie wejścia usługi do Polski. Akcentując najbardziej smakowite kąski w ofercie zarządzający Disney+ wymieniają między innymi seriale The Mandalorian czy The Simpsons, filmy Avengers: Endgame, Captain Marvel, Black Panther, Guardians of the Galaxy, The Lion King (2019) oraz serię Star Wars i dokumenty National Geographic.

Poza datą premiery w Polsce oraz dostępnymi zasobami wideo ważna będzie również cena. Na podstawie wysokości abonamentu na innych rynkach cały czas szacujemy, iż w Polsce Disney+ będzie oferowany za około 33 złote miesięcznie.

