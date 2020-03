Minęło osiem lat od pierwszej zapowiedzi i wreszcie się doczekaliśmy. Możesz już zagrać w Mount & Blade II: Bannerlord. Wprawdzie gra nie jest jeszcze ukończona, ale dobre i to!

Premiera Mount & Blade 2: Bannerlord we wczesnym dostępie

Pierwsza gra spod tego znaku do dziś zajmuje ważne miejsce w sercach wirtualnych rycerzy, ale zdążyła się już dość mocno zestarzeć. Dlatego z wytęsknieniem czekaliśmy na Mount & Blade II: Bannerlord, a ekipa TaleWorlds Entertainment zrobiła poważny test dla naszej cierpliwości. Wreszcie jednak doczekaliśmy się premiery – na razie w ramach wczesnego dostępu na Steamie.

Zobacz najnowszy zwiastun Mount & Blade II: Bannerlord:

Podobnie jak część pierwsza, tak i Mount & Blade II: Bannerlord będzie mieszanką erpega, symulatora i gry taktycznej. Jako rycerz będziesz eksplorować świat, pisząc własną legendę. Z czasem dorobisz się swojego oddziału, a nawet zbudujesz królestwo. Będziesz zdobywać sojuszników i robić sobie wrogów, by ostatecznie zostać największym władcą Calradii.

Rozbudowany kreator postaci, bogaty system rozwoju, oparta na umiejętnościach walka, wymagający zmysłu taktycznego tryb dowodzenia oddziałem oraz realistyczna ekonomia i dyplomacja to niektóre z charakterystycznych cech tego tytułu. Dodatkowym plusem jest duża podatność na modyfikacje.

Ile potrwa wczesny dostęp i co ma do zaoferowania?

Twórcy planują, że Mount & Blade II: Bannerlord pozostanie w programie wczesnego dostępu przez jakiś rok. W tym czasie gracze (których opinie pomogą w stworzeniu jak najlepszego produktu) będą mogli oddawać się rozgrywce w ograniczonym wymiarze.

Nie brakuje jednak kreatora postaci, pełnego kontynentu Calradii do eksploracji oraz – przede wszystkim opcji tworzenia oddziałów, dowodzenia nimi i walce u ich boku. Będziemy łupić osady, oblegać miasta, handlować towarami, popisywać się zdolnościami dyplomatycznymi czy też zarządzać swoimi osadami.

Lista dostępnych możliwości będzie sukcesywnie wydłużana (między innymi o kolejne zadania do wykonania, budowanie królestwa czy też tworzenie broni), aż wreszcie doczekamy się pełnej wersji gry. Dodajmy, że ta (w przeciwieństwie do aktualnego wydania) będzie dostępna po polsku.

Choć chciałoby się czym prędzej rozpocząć przygodę w świecie tej produkcji, dobrym pomysłem na początek może być upewnienie się, że twój komputer sobie z nią poradzi. Zerknij więc na…

Minimalne i zalecane wymagania Mount & Blade 2: Bannerlord

Wymagania minimalne:

Wymagania zalecane:

Jeśli twój pecet spełnia te wymagania, to możesz ruszać na zakupy. Już tłumaczymy, dlaczego dobrze jest zrobić to jak najszybciej.

Zapłać mniej za Mount & Blade II: Bannerlord

Cena gry Mount & Blade II: Bannerlord na Steamie wynosi 179,99 zł. Jeśli jednak nie będziesz zwlekać i kupisz ją do 13 kwietnia, to zaoszczędzisz 10 proc. – zapłacisz 161,99 zł. A jeżeli masz w swojej bibliotece którąkolwiek z poprzednich produkcji spod tego znaku, to otrzymasz dodatkowe 10 proc. rabatu i „dwójka” będzie cię kosztować tylko 143,99 zł.

Źródło: TaleWorlds Entertainment, Steam, informacja własna

