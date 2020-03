Koronawirus odciska swoje piętno nie tylko na zdrowiu i życiu ludzi, ale również na działalności firm w wielu branżach. Teoretycznie Netflix powinien w tym momencie korzystać na obecności ludzi w domach, ale w praktyce ma też powody do zmartwień.

Wstrzymano prace nad drugim sezonem Wiedźmin od Netflix

Netflix właśnie wstrzymał prace nad drugim sezonem serialu Wiedźmin. Ruszyły one w Wielkiej Brytanii, ale i tam zaczyna pojawiać się coraz więcej zakażeń koronawirusem. To właśnie z powodu rosnących obaw przed pandemią zdecydowano się na taki krok.

Cała ekipa została poinformowana, iż póki co ma dwa tygodnie wolnego. Nie jest jednak wykluczone, że prace będą wstrzymane na dłużej, wszystko będzie zależeć od tego, w jaki sposób rozwinie się sytuacja z koronawirusem. Rzeczywistość dość szybko zweryfikowała plany i optymistyczne podeście, Lauren S. Hissrich dopiero co prezentowała na portalach społecznościowych sposoby radzenia sobie z COVID-19.

Drugi sezon Wiedźmin od Netflix zostanie opóźniony?

Pierwsze pytanie fanów serialu dotyczy oczywiście tego, czy taka sytuacja będzie miała przełożenie na termin premiery. Przypomnijmy, że drugi sezon Wiedźmin od Netflix ma zadebiutować, wedle obecnych planów, w 2021 roku. Brak dokładniejszej daty daje twórcom spore pole do manewru. Wydaje się, że problemem mógłby okazać się jedynie bardzo długi przestój w pracach, wtedy mogą pojawić się sugestie, iż trzeba będzie poczekać do 2022 roku. To, że prace będą zawieszone tylko na dwa tygodnie wydaje się mało prawdopodobne.

Drugi sezon Wiedźmina ma składać się z ośmiu odcinków. Pierwszy okazał się najlepszym debiutem w historii Netflixa.

Źródło: redanianintelligence

