Filmy / seriale / VOD Netflix zmienia sposób liczenia oglądalności i podpiera to ogromnym sukcesem Wiedźmina 2020-01-22 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

W jaki sposób najszybciej podnieść sobie wyniki oglądalności? Można zastosować nową, korzystniejszą dla siebie metodę pomiaru. Dokładnie tak, jak zrobił to Netflix, który będzie teraz zdecydowanie częściej zaliczał Was do widzów swoich produkcji.