Składane smartfony póki co nie podobijają rynku. Swojego czasu największe szanse dawano na to modelom Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X. Wiemy wreszcie, jak wgląda zainteresowanie nimi.

Samsung w końcu pochwalił się sprzedażą Galaxy Fold

Jakiś czas temu pojawiły się błędne sugestie, iż Galaxy Fold znalazł ponad milion nabywców. Zamieszania narobiła nieprecyzyjna wypowiedź jednego z pracowników koreańskiego producenta. Podczas tragów CES 2020 rozwiane zostały jednak wszelkie wątpliwości. DJ Koh, szef Samsung Mobile, ujawnił, iż sprzedaż Galaxy Fold przekroczyła 400 tysięcy egzemplarzy (dokładna liczba ma mieścić się w przedziale od 400 tysięcy do 500 tysięcy).

Wypada przypomnieć, że z powodu probelmów technicznych zdecydowano się opóźnić rynkową premierę tego modelu. Ostatecznie pojawił się w sklepach na początku września, chociaż na niektórych rynkach (chociażby w Polsce) trzeba było poczekać do października.

Ale to Huawei może być bardziej zadowolone

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, jak wypada sprzedaż Huawei Mate X. W tym przypadku ujawniono, iż klienci nabywają około 100 tysięcy egzemplarzy miesięcznie. Niektórzy z blogerów odtrąbili tu zatem zwycięstwo Galaxy Fold. Przedwcześnie.

Również Huawei Mate X pojawił się nieco później niż pierwotnie zakładano. Producent chcąc uniknąć jakichkolwiek wpadek kazał czekać klientom nie do września, ale aż do połowy listopada. Ogólna liczba sprzedanych egzemplarzy Huawei Mate X jest zatem niższa niż w przypadku Galaxy Fold, ale smartfon trafił na rynek zauważalnie później. Poza tym trzeba mieć na uwadze, iż jest on nieco droższy od Galaxy Fold, a dodatkowo dostępny nie globalnie, ale jedynie na rynku chińskim. Utrzymanie dotychczasowego tempa sprzedaży pozwoli zdystansować koreańskiego konkurenta.

Tak naprawdę nie ma wygranych, Galaxy Fold i Huawei Mate X jedynie przecierają szlaki

Można też przyjąć stanowisko, iż trudno mówić tu o jakimkolwiek wyścigu. Obydwa modele są jednymi z pierwszych składanych smartfonów dostępnych w sprzedaży. Przecierają zatem szlaki dla nowego rozwiązania, dla wielu przeszkodą są też zapewne wysokie ceny (w Polsce Galaxy Fold wyceniono na 9000 złotych).

Już w przyszłym miesiącu Samsung zaprezentuje kolejny składany model Galaxy Bloom i zdecyduje się przy tym na nieco inną konstrukcję. Następca Huawei Mate X spodziewany jest dopiero w drugiej połowie tego roku.

Co sądzicie o wynikach sprzedaży Galaxy Fold i Huawei Mate X? Dobre, przeciętne, rozczarowujące?

