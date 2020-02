Sony jest naprawdę oszczędne w ujawnianiu informacji związanych z konsolą PlayStation 5. Wprawdzie właśnie uruchomiło poświęconą jej stronę internetową, ale póki co trudno doszukać się tam jakichkolwiek szczegółów.

Oficjalna strona PlayStation 5 już działa

Oficjalna strona internetowa PlayStation 5 dostępna jest pod tym adresem. Nie nastawiajcie się jednak na to, że po udaniu się na nią dowiecie się czegoś nowego. Póki co w oczy rzuca się komunikat, za pośrednictwem którego Sony przypomina, że nie jest gotowe na ujawnienie nowej generacji PlayStation. Strona dostępna jest również w języku polskim, chociaż w przeciwieństwie do anglojęzycznej wersji brakuje tu póki co opcji skorzystania z newslettera.

„Zaczęliśmy prezentować niektóre z niesamowitych funkcji, w jakie wyposażona będzie konsola PlayStation 5, nie jesteśmy jednak jeszcze gotowi, by w pełni ujawnić nową generację PlayStation. Zarejestruj się poniżej, aby być jedną z pierwszych osób, które będą otrzymywać najnowsze informacje w momencie ich publikacji, w tym wiadomości o dacie premiery i cenie PS5 oraz zapowiadanej gamie gier premierowych na PS5.”

Data premiery (ta przybliżona) PS5 to jeden z niewielu konkretów

Poza powyższym komunikatem warto odnotować wzmiankę mówiącą o tym, iż premiera konsoli odbędzie się w okresie świątecznym 2020 roku. To niestety jeden z bardzo nielicznych konkretów, jakie do tej pory ujawniło Sony. Nieoficjalnie mówi się, że określenie to chociaż utożsamiane z grudniem może w tym przypadku oznaczać koncówkę listopada.

Wątpliwe, aby to właśnie na uruchomionej stronie w pierwszej kolejności pojawiły się najważniejsze informacje. Zostaną one umieszczone tam chwilę po konferencji prasowej. Data tej ostatniej to, a jakże, tajemnica.

Źródło: playstation

