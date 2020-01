Choć do premiery Xbox Series X pozostało jeszcze sporo czasu, w sieci pojawia się sporo przecieków o nowej konsoli. Sprzęt zaskoczy nas bardzo dobrą wydajnością – będzie to zasługa nie tylko nowego procesora AMD, ale też szybkiego dysku SSD.

Do tej pory producent nie ujawniał zbyt wielu szczegółów na temat specyfikacji konsoli Xbox Series X. Podczas zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli do czynienia z procesorem AMD z rdzeniami Zen 2 i układem graficznym RDNA, a całość uzupełni dysk SSD nowej generacji.

Xbox Series X z szybkim dyskiem SSD pod PCI-Express 4.0

Szczegóły na temat zastosowanego nośnika ujawnił profil LinkedIn byłego pracownika firmy Phison, która zajmuje się produkcją kontrolerów dla nośników półprzewodnikowych. Ujawnił on, że pracował m.in. nad kontrolerem PS5019-E19, który znajdzie zastosowanie również w Xbox Scarlett (nazwa kodowa nowego Xboxa). To jeden z pierwszych układów korzystających z magistrali PCI-Express 4.0 x4.

Nim jednak wpadniecie w zachwyt, warto przybliżyć specyfikację układu. Phison PS5019-E19 to ekonomiczna konstrukcja, która obsługuje cztery kanały pamięci (do 2 TB) i nie korzysta z dodatkowej pamięci podręcznej DRAM. Transfery sekwencyjne dochodzą do 3600/2200 MB/s, a liczba operacji losowych dochodzi do 380 000/500 000 IOPS. Są to osiągi porównywalne z najlepszymi modelami pod PCI-Express 3.0 x4, ale do topowych konstrukcji pod PCI-Express 4.0 x4 (jak chociażby Corsair Force MP600 lub Aorus NVMe Gen4 SSD na bazie układu Phison PS5016-E16) jeszcze mu sporo brakuje.

W tym momencie warto nadmienić, że poprzednie Xboxy korzystały z dysku talerzowego (HDD), więc wpakowanie ekonomicznego SSD pod PCI-Express 4.0 i tak będzie ogromnym krokiem naprzód. Szybszy dysk powinien przełożyć się na lepszy komfort użytkowania konsoli i szybsze wczytywanie gier (a przecież o to właśnie chodzi). Swoją drogą, większość naszych czytelników i tak pewnie może tylko pomarzyć o SSD pod PCIe 4.0 w swoim komputerze ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Źródło: Sweclockers

Warto zobaczyć również: