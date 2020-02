Europejska (a zarazem światowa) premiera smartfonów Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro miała obyć się przy okazji wizyty chińskiego producenta na tragach MWC 2020. Problem w tym, że te zostały dowołane z powodu koronawirusa i stało się jasne, że plany zostaną zmienione. Tak też się stało. Niestety, z wydanego komunikatu dowiadujemy się, że będziemy musieli poczekać dłużej. Najwyraźniej zorganizowanie nowego miejsca i załatwienie wszystkich formalności zajmie trochę czasu. Nic nie wskazuje obecnie na to, aby Xiaomi chciało ograniczyć się do transmisji online, bez udziału przedstawicieli mediów.

Xiaomi rozumie decyzję GSMA o odwołaniu Mobile World Congress w Barcelonie. Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, partnerów oraz gości Xiaomi, co jest naszym najwyższym priorytetem, zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu globalnej premiery najnowszej, flagowej serii Mi 10, która była zaplanowana na 23 lutego 2020 roku, dzień przed MWC. Konferencję w Europie, na której zaprezentujemy serię Mi 10 oraz inne produkty, zorganizujemy w późniejszym terminie.

To all our Mi Fans, users, partners and friends from the media, following GSMA's decision to cancel #MWC2020, #Xiaomi will also delay our global product launch of the latest flagship #Mi10 series.



Thank you all for your understanding. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/hOFgk9gE3G