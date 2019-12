Mobile Xiaomi wznawia najgorętszą promocję ostatnich miesięcy 2019-12-18 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Xiaomi Polska ma zamiar doprowadzić do końca wyprzedaż, o której w ostatnich dniach mówi się naprawdę wiele. Właśnie dziś można zapolować na przecenione gadżety. Tym razem zdalnie, sprzed komputera, tabletu czy smartfona.

Kontynuacja promocji, która sparaliżowała Mi Store w Galerii Mokotów

Informowaliśmy już, że niezwykle atrakcyjne przeceny przyciągnęły w minioną sobotę tak duże tłumy, iż ostatecznie trzeba było zamknąć Mi Store w Galerii Mokotów. Xiaomi Polska przepraszało i obiecywało, że do tematu wróci. Promocja doczeka się dziś ponownego startu, ale będzie prowadzona już online.

Zainteresowani zakupami powinni udać się na oficjalną stronę mi-home.pl. Promocja zostanie wznowiona dziś, 18 grudnia, o godzinie 14:00. Potrwa do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Można zakładać, że będziemy mieli do czynienia z tą drugą opcją.

Ponad 1400 produktów w specjalnych cenach

Na co można liczyć? Produkty w zdecydowanej większości pokrywają się z tymi, o których mówiliśmy wcześniej. Zapewne ku niezadowoleniu niektórych na liście brakuje smartfonów. Nie będzie zatem okazji do zgarnięcia Xiaomi Mi Note 10 za jedyne 499 złotych.

Tym razem podano liczbę dostępnych egzemplarzy. Na podstawie tych informacji wygląda na to, że w teorii najłatwiejsze powinno być sięgniecie po opaskę Mi Band 4. W teorii, bo cena 9 złotych i tak sprawi, że 722 sztuki znikną bardzo szybko. Zdecydowano jednak o pewnym ograniczeniu. Każda osoba może kupić tylko jeden produkt z promocyjnej listy.

Xiaomi 10000 mAh Mi Power Bank 2S Black w cenie 39,50 złotych (46 sztuk)

Xiaomi 10000 mAh Mi Power Bank 2S Silver w cenie 39,50 złotych (47 sztuk)

Mi Home Security Camera Pro 360° w cenie 99,50 złotych (49 sztuk)

Mi Band 4 w cenie 9 złotych (722 sztuki)

Mi Body Composition Scale 2 w cenie 69,50 złotych (47 sztuk)

Mi Compact Bluetooth Speaker 2 w cenie 24,50 złotych (30 sztuk)

Mi LED Desk Lamp w cenie 84,50 złotych (26 sztuk)

Mi Portable Mouse (Gold) w cenie 44,50 złotych (48 sztuk)

Mi Smart Kettle w cenie 99,50 złotych (49 sztuk)

Mi Portable Electric Pump w cenie 89,50 złotych (40 sztuk)

Mi True Wireless Earbuds w cenie 84,50 złotych (40 sztuk)

Mi True Wireless Earphones w cenie 149,50 złotych (42 sztuki)

Mi Box S w cenie 164,50 złotych (47 sztuk)

Mi Air Purifier 2H w cenie 99 złotych (163 sztuki)

Mi Ionic Hair Dryer w cenie 99,50 złotych (50 sztuk)

Spróbujecie na coś zapolować? Dokładny regulamin promocji dostępny jest na oficjalniej stronie sklepu.

Źródło: Xiaomi Polska

