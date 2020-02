Poznaliśmy już smartfony Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra i trzeba przyznać, że zapowiadają się one naprawdę świetnie. Pora na informacje bardzo ważne dla wszystkich potencjalnych kupujących.

Rusza przedsprzedaż smartfonów Galaxy S20

Producent nie zamierza zwlekać. Smartfony Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra, które omówiliśmy w oddzielnej publikacji, już dziś trafiają do przedsprzedaży. Potrwa ona do 8 marca, do godziny 23:59. To istotna wzmianka, ponieważ osoby sięgające w przedsprzedaży po Galaxy S20+ lub Galaxy S20 Ultra otrzymają w prezencie bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds+ (producent zaznacza, że oferta będzie limitowana, ale nie określa o ilu egzemplarzach mowa).

Drugi bonus (dotyczący już także Galaxy S20) za szybszy wydatek to możliwość skorzystania z wcześniejszej dostawy - 10 marca. To też nie bez znaczenia, ponieważ do sklepów nowe smartfony mają trafić 13 marca.

Dostępne wersje kolorystyczne Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra:

Galaxy S20: szary, błękitny, różowy

Galaxy S20+: szary, błękitny, czarny

Galaxy S20 Ultra: szary, czarny

Polskie ceny smartfonów Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra

Pora na kwestię, która wiele osób interesuje najbardziej. Ceny w złotówkach. Oto, ile trzeba będzie zapłacić za omawiane smartfony na polskim rynku, a zarazem lista wariantów, które przeznaczono na nasz rynek.

Galaxy S20 8GB RAM + 128GB, LTE: 3949 złotych

Galaxy S20+ 8GB RAM + 128GB, LTE: 4399 złotych

Galaxy S20+ 12GB RAM + 128GB, 5G: 4849 złotych

Galaxy S20 Ultra 12GB RAM + 128GB, 5G: 5999 złotych

Jak ceny wypadają w porównaniu do zeszłego roku?

Drogo, a może w sam raz? Każdy sam będzie potrafił na to pytanie odpowiedzieć, niemniej warto przypomnieć, jak w chwili premiery kształtowały się polskie ceny smartfonów z serii Galaxy S10.

Galaxy S10e 6GB RAM + 128GB: 3299 złotych

Galaxy S10 8GB RAM + 128GB: 3949 złotych

Galaxy S10 8GB RAM + 512GB: 4999 złotych

Galaxy S10+ 8GB RAM + 128GB: 4399 złotych

Galaxy S10+ 8GB RAM + 512GB: 5499 złotych

Galaxy S10+ ceramiczny 12 GBRAM + 1TB: 6999 złotych

Jak zatem oceniacie polskie ceny Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra? Zajrzyjcie do artykułu prezentującego nasze pierwsze wrażenia z użytkowania tych smartfonów.

