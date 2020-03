20 najbardziej rewolucyjnych kart graficznych

2004 – Co prawda karty z serii Nvidia GeForce FX 5000 nie należały do zbyt udanych konstrukcji, ale to właśnie one jako pierwsze wykorzystały magistralę PCI-Express (zastosowano tutaj mostek AGP – PCI-Express). Usprawnione modele zostały oznaczone jako seria GeForce PCX - na zdjęciu topowy przedstawiciel: GeForce FX 5950 Ultra (AGP) i GeForce PCX 5950 (PCIe). (foto: TechPowerUp).