Dobra aplikacja do wideokonferencji bywa bardzo przydatna zarówno w firmie, jak i do użytku prywatnego. Jednoczesna praca zdalna w grupie, pogaduszki ze znajomymi na żywo, przesyłanie wiadomości wideo, głosowych i tekstowych, czat w grach. Do tego nadają się apki do wideorozmów.

Praca zdalna bo #koronawirus? Częste połączenia wideo z współpracownikami? A może po prostu masz ochotę na pogaduszki ze znajomymi, bez wychodzenia z domu? Mamy XXI wiek, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Weź swojego dobrego smartfona, zainstaluj jedną z poniższych aplikacji do wideorozmów i łącz się swobodnie z kim zechcesz.

Najlepsze aplikacje do wideokonferencji 2020

Jaka aplikacja do rozmów wideo? Oto polecane programy:

Google Duo

Jest szansa, że tej aplikacji nie musisz instalować, bo już ją masz na swoim smartfonie. Działa bardzo szybko, ma super prosty interfejs, umożliwia wykonywanie połączeń grupowych, wysyłanie wiadomości wideo i daje opcję podejrzenia obrazu z kamery osoby dzwoniącej, przed odebraniem połączenia. Można też blokować niepożądane osoby. Jest to znana i sprawdzona aplikacja, którą już pewnie u siebie masz, a jeśli nie - powyżej znajdziesz link do jej pobrania.

WhatsApp

WhatsApp ma kilka dużych zalet. Po pierwsze jest bardzo, ale to bardzo popularny, w wielu krajach. Jeśli chcesz połączyć się z kimś z zagranicy, to już na początku zaproponuj WhatsApp - jest szansa że ta osoba będzie już go miała. Apka umożliwia czaty w potężnych grupach, nawet do 250 osób, a także proste rozmowy tekstowe, wysyłanie rozmów głosowych, przesyłanie plików i oczywiście wideokonferencje. Jest to dobry i bezpieczny komunikator wideo.

Skype

Tej aplikacji raczej nie trzeba przedstawiać. Jest wieloplatformowa, działa na systemach Android, iOS, Mac OS, Windows, Linux i innych. Co prawda w obecznych czasach traktowana jest bardziej jako aplikacja biznesowa, ale w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, by używać jej do prywatnych rozmów wideo. Umożliwia też czat tekstowy, urozmaicany gifami, grafikami i emotikonami, a także dobrej jakości połączenia głosowe.

Viber

To kolejny darmowy komunikator, który dobrze nadaje się do wideokonferencji. Czaty grupowe mogą obejmować do 250 osób, więc bez problemu połączysz się zdalnie z całym zespołem współpracowników. Jakosć obrazu i dźwięku jest wysoka. Można również wysyłać krótkie wiadomości wideo o długości do 30 sekund i oczywiście prowadzić czat głosowy oraz tekstowy (z opcjonalnym użyciem graficznych naklejek). Użyteczną opcją jest naprawa szkód - usuwanie wiadomości po jej wysłaniu.

Discord

Discord to dobry komunikator dla graczy. Jest to cała platforma wspierająca społeczność gamingową, w skutecznym komunikowaniu się na żywo, w czasie grania w zespole. W zdecydowanej większości przypadków są to rozmowy głosowe, ale można też prowadzić czaty tekstowe, wysyłać obrazki (np. screeny z gier), albo połączenia wideo. Zaletą jest to, że można utworzyć grupy - publiczne lub prywatne. Mamy więc możliwość utworzenia kanałów tylko dla znajomych lub wręcz garstki graczy uczestniczących w danym "party".

