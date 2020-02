Samsung Galaxy A71 to smartfon do filmów, muzyki i zdjęć. Ma duży wyświetlacz AMOLED, działa długo na baterii, wyposażono go w wydajny procesor, wyjście słuchawkowe 3,5 mm, miejsce dla karty microSD, dual SIM, NFC i Bluetooth 5.0. Czy warto kupić Galaxy A71? Sprawdźmy to!

- duży i bardzo dobry wyświetlacz 6,7 cala AMOLED,; - atrakcyjny wygląd i cienkie ramki bez wcięcia,; - długi czas pracy na baterii,; - kilka dobrych aparatów,; - nagrywanie filmów 4K,; - pamięć 6/128 GB,; - dual SIM z oddzielnym miejscem dla karty microSD,; - wyjście słuchawkowe 3,5 mm, NFC, Bluetooth 5.0,; - nowy Android 10 z One UI 2.0 działa szybko,; - wyświetlacz zawsze włączony (Always On Display),; - czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza.

Samsung Galaxy A71 - recenzja

Samsung Galaxy A71 ma coś w sobie. Ładna obudowa, cienkie ramki, duży i jasny wyświetlacz AMOLED bez notcha, a do tego wprost znakomita jakość obrazu. Mogę nim płacić zbliżeniowo w sklepach, mogę słuchać muzyki na klasycznych słuchawkach przewodowych bez przejściówki i mogę robić dobre zdjęcia i nagrywać filmy 4K, nawet przednim aparatem.

Na pierwszy rzut oka to smartfon idealny dla osób, które często oglądają filmy lub grają w gry na telefonie. Czy przy bliższym poznaniu pojawiają się jakieś wady? Czy to najlepszy smartfon do 2000 zł? Przekonajmy się! Oto recenzja Galaxy A71.

Samsung Galaxy A71 - specyfikacja

Samsung Galaxy A71 Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi Note 10 Wymiary

(wy/sz/gł) 163,6 x 76 x 7,7 mm 156,7 x 74,3 x 8,8 mm 157,8 x 74,2 x 9,7 mm Waga 179 g 191 g 208 g System

operacyjny Android 10 + One UI 2.0 Android 10 + MIUI 11 Android 10 + MIUI 11 Ekran » 6,7"

» 1080 x 2400 px

» AMOLED » 6,4"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED » 6,5"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED Procesor » Snapdragon 730

» GPU: Adreno 618 » Snapdragon 730

» GPU: Adreno 618 » Snapdragon 730G

» GPU: Adreno 618 Pamięć » RAM: 6 GB

» Wbudowana: 128 GB

» miejsce dla karty microSD

(oddzielne) » RAM: 6 GB

» Wbudowana: 64 lub 128 GB » RAM: 6 GB

» Wbudowana: 128 GB Bateria 4500 mAh 4000 mAh 5260 mAh Aparat » 64 Mpx (podstawowy)

» 12 Mpx

(ultraszerokokątny)

» 5 Mpx (makro)

» 32 Mpx (przód)

» nagrywanie filmów

4K UHD 30 kl/s » 48 Mpx (podstawowy)

» 13 Mpx

(ultraszerokokątny)

» 8 Mpx (teleobiektyw 2x)

» 20 Mpx (przód)

» nagrywanie filmów

4K UHD 30 kl/s » 108 Mpx (podstawowy)

» 20 Mpx

(ultraszerokokątny)

» 12 Mpx (teleobiektyw 2x)

» 5 Mpx (teleobiektyw 5x)

» 2 Mpx (makro)

» 32 Mpx (przód)

» nagrywanie filmów

4K UHD 30 kl/s Internet » 4G LTE w tym B20

» Wi-Fi 802.11 ac

» dual SIM » 4G LTE w tym B20

» Wi-Fi 802.11 ac

» dual SIM » 4G LTE w tym B20

» Wi-Fi 802.11 ac

» dual SIM Komunikacja

i złącza » Bluetooth 5.0

» NFC

» USB typ C

» GPS » Bluetooth 5.0

» NFC

» USB typ C

» GPS » Bluetooth 5.0

» NFC

» USB typ C

» GPS Dodatkowe

cechy » plastikowy tył,

plastikowe ramki

» czytnik linii papilarnych

pod powierzchnią

wyświetlacza

» wyjście

słuchawkowe 3,5 mm » szklany tył,

metalowe ramki

» czytnik linii papilarnych

pod powierzchnią

wyświetlacza

» wyjście

słuchawkowe 3,5 mm » szklany tył,

metalowe ramki

» czytnik linii papilarnych

pod powierzchnią

wyświetlacza

» wyjście

słuchawkowe 3,5 mm

Wyświetlacz jest bardzo dobry

Galaxy A71 to jeden z najlepszych smartfonów do 2000 zł pod względem jakości ekranu. Zupełnie serio - ten wyświetlacz Super AMOLED Plus jest tak dobry, że mógłby być zastosowany w telefonie flagowym. Przyjemne dla oka kolory, ostry i szczegółowy obraz, wysoki kontrast, a do tego brak wcięcia i cienkie ramki dookoła. Tutaj nie ma na co narzekać.

Zamiast tak zwanego "notcha" zastosowano okrągły otwór w wyświetlaczu, pod którym umieszczono aparat przedni. Moim zdaniem wygląda to lepiej.

Tył obudowy - ładny, ale plastikowy

Plecki Galaxy A71 są teoretycznie białe, ale w praktyce mają ciekawy opalizujący efekt, a do tego kilka ukośnych linii, które tworzą coś w stylu szachownicy w dolnej połowie obudowy. Wygląda to całkiem dobrze.

Z drugiej jednak strony w telefonie za prawie 2000 zł zastosowano plastikowy tył oraz ramki boczne. Moim zdaniem to wada. Zdecydowana większość konkurentów w podobnej cenie ma obudowę szklaną, a ramki metalowe. Tutaj króluje plastik.

Czy ma on jakieś zalety? Oczywiście, że tak. Plastik nie zbije się podczas upadku. Może pęknąć lub ukruszyć się, ale na pewno nie zrobi się pajęczynka. Jest jednak mniej "premium" w dotyku i znacznie bardziej podatny na zarysowania.

Ponadto plastikowa ramka i konstrukcja wewnętrzna zapewniają mniejszą sztywność od metalu i gorzej odprowadzają ciepło.

Brak wodoszczelności

Wodoszczelna obudowa wciąż nie jest standardem w smartfonach do 2000 zł, ale Samsung stosował ją już w znacznie starszych i znacznie tańszych modelach Galaxy A, więc oczekiwałbym jej również tutaj. Tym bardziej, że za 2 tys. zł można już kupić smartfon flagowy, czyli z najwyższej półki. Galaxy A71 umiejscowiony jest o półkę niżej (klasa średnia-premium), więc tym bardziej powinien kusić wodoszczelnością. A tego niestety nie robi.

Dual SIM, microSD, mini jack 3,5 mm i głośnik

Klasyczne wyjście słuchawkowe i do tego niezależny slot dla karty pamięci, to niemal luksus w obecnych czasach. Tym bardziej cieszy ich obecność w Galaxy A71. Można zapisywać zdjęcia i filmy na karcie, dzięki czemu pamięć smartfona nie będzie zaśmiecona. Dual SIM to standard w smartfonach z Androidem.

Dobra jakość dźwięku na słuchawkach

Na słuchawkach dźwięk jest bardzo dobry, zarówno przewodowo, jak i przez Bluetooth. Galaxy A71 poradził sobie z dużymi słuchawkami Denon AH-D2000 bardzo dobrze, oferując głębokie, czyste, dynamiczne brzmienie i nawet całkiem niezłą głośność. Na małych słuchawkach dokanałowych MEE Audio M6 Pro gen 2 było jeszcze lepiej. Podobnie w połączeniu ze słuchawkami bezprzewodowymi AKG Y600NC.

Słowem - słuchanie muzyki na Galaxy A71 jest przyjemne i bezproblemowe.

Głośnik

Jakość głośnika nie napawa już takim optymizmem jak w przypadku słuchawek. Tutaj dźwięk ma wystarczającą głośność, ale jest dość płaski, wysokotonowy i niezbyt przyjemny dla uszu. Oglądanie filmów na tym smartfonie jest przyjemne, ale zdecydowanie polecam podłączyć na ten czas słuchawki.

Czytnik linii papilarnych

Wbudowano go z przodu, pod powierzchnią wyświetlacza. Nie rzuca się w oczy i działa w miarę nieźle, ale do ideału mu sporo brakuje. Powinien działać szybciej oraz pewniej. Bardzo często musiałem przykładać palec 2, a nawet 3 razy, żeby odblokować telefon. Pod tym względem lepsze są oczywiście czytniki w modelach Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Opcjonalnie można włączyć rozpoznawanie twarzy przez przedni aparat, ale ta metoda jest mniej bezpieczna.

Samsung Galaxy A71 - czas pracy na baterii

Telefon ma akumulator o pojemności 4500 mAh, który zapewnia około 1,5 dnia typowego działania. Przy bardziej intensywnym użytkowaniu telefon i tak powinien wytrzymać 1 pełny dzień, a przy lżejszym dotrze nawet do 2 dni. Typowe czasy SOT jakie osiągałem w czasie testu wahały się między 5,5, a 7,5 godziny )mniej więcej pół na pół WI-Fi i LTE).

Czasu ładowania niestety nie mogłem ocenić, bo smartfon otrzymałem do testu bez ładowarki.

Czy Galaxy A71 działa szybko?

Tak, jest naprawdę dobrze! Smartfon działa szybko w większości sytuacji. System zalicza niewiele "przycinek", a gry i multimedia działają płynnie. Pod względem szybkości i wydajności Galaxy A71 jest lepszym smartfonem od Galaxy A51.

Telefon ma 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej UFS 2.1 na pokładzie, a do tego bardzo dobry procesor Snapdragon 730. Taka specyfikacja sprawia, że Galaxy A71 jest bardzo uniwersalny i nadaje się dobrze do wielu zadań. Ten sam procesor ma np. chwalony i bardzo lubiany Xiaomi Mi 9T, z tą jednak różnicą, że jest on o jakieś 500-600 zł tańszy od Galaxy A71.

4.4 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 59 kl/s GFXBench Manhattan 37 3DMark (Sling Shot) 3538 AnTuTu 8 273854 6.8 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 179 g 7.8 Bateria Bateria - rozmowy 1838 min. Bateria - internet 909 min. Bateria - filmy 1201 min. 8.7 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.1 Jakość zdjęć 5.3 Jakość wykonania 4.8

Przydatne funkcje

Samsung Galaxy A71 ma też dużą zaletę w postaci nowego systemu Android 10, z nową nakładką One UI 2.0. To miło, że producent nie każe czekać użytkownikom na aktualizację, lecz oferuje ją od razu - prosto z pudełka.

Nakładka Samsunga zawsze była bardzo funkcjonalna, a sam One UI 2.0 jest również czytelny, przejrzysty i dobrze zoptymalizowany. Obsługa jest prosta i szybka.

Warto pochwalić to, że w standardzie system ma tylko garstkę najważniejszych aplikacji. Przy pierwszej konfiguracji Samsung proponuje nam doinstalowanie kilkunastu innych programów, ale możemy ten krok pominąć i cieszyć się lżejszym systemem oraz większą wolną przestrzenią w pamięci.

Na największe wyróżnienie zasługują takie funkcje jak wyświetlacz zawsze włączony (podstawowe informacje prezentowane na zablokowanym ekranie), tryb ciemny (oszczędność energii na wyświetlaczu AMOLED), dobry filtr światła niebieskiego (mniejsze zmęczenie oczu wieczorem), zaawansowane zabezpieczenia Samsung KNOX (szyfrowanie pamięci), konfigurowalny przycisk boczny (np. włączanie aparatu lub asystenta) oraz wybitnie proste przesyłanie obrazu na telewizory Samsung.

Sam asystent Bixby wciąż nie rozumie komend głosowych po polsku, więc jest niezbyt przydatny w naszym kraju, ale taka funkcja jak Bixby Routines może być użyteczna.

Jest to funkcja działająca na zasadzie "jeśli coś, to coś". Przykładowo jeśli jest godzina 22:00, wyłącz powiadomienia, włącz filtr światła niebieskiego, zmniejsz jasność i zmień motyw systemu na ciemny. To się po prostu przydaje. Bixby Routines jest w mojej opinii jedną z najlepszych funkcji w tym smartfonie.

Czytaj dalej, by sprawdzić jakość zdjęć i filmów oraz zapoznać się z końcową opinią na temat Galaxy A71.