Koniec "konsolowości”? Nowy Xbox ma być jak komputer

Nadchodzi sprzęt, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki myślimy o konsolach. Nowe przecieki sugerują, że Microsoft szykuje coś znacznie bardziej uniwersalnego niż klasyczny Xbox – i to może mieć ogromne konsekwencje dla graczy.

Choć o nowej generacji Xboxa wciąż wiadomo niewiele, kolejne przecieki zaczynają układać się w spójną wizję. Projekt Helix ma być czymś więcej niż tylko następcą Xbox Series X – to sprzęt, który może zbliżyć świat konsol do komputerów PC bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Już wcześniej Microsoft zapowiadał, że nowy Xbox będzie obsługiwać gry na Xboxa, jak i PC. Według nieoficjalnych informacji Microsoft planuje odejść od jednego z najbardziej charakterystycznych elementów swoich konsol: niestandardowego hardware’u.

Koniec unikalnego DNA Xboxa?

Przez lata każda konsola wyróżniała się własnymi rozwiązaniami sprzętowymi. To właśnie one sprawiały, że Xbox czy PlayStation miały swoją „tożsamość”. Chip do nowego Xboxa ponownie projektuje AMD, ale tym razem ma być inaczej.

Z informacji ujawnionych przez użytkownika KeplerL2 na forum NeoGAF wynika, że Microsoft nie planuje żadnej specjalnej modyfikacji układu graficznego. To spora zmiana, która dla zwykłego gracza może być niemal niewidoczna, ale dla branży oznacza koniec pewnej epoki. Konsola bez unikalnych rozwiązań sprzętowych brzmi bardziej jak komputer niż klasyczny Xbox.

Xbox jak PC to też wygoda dla twórców

Taka decyzja może mieć jednak bardzo praktyczne uzasadnienie. Jeśli Helix rzeczywiście będzie bliższy PC niż wcześniejsze konsole, tworzenie i przenoszenie gier stanie się znacznie prostsze.

Deweloperzy od lat narzekali na konieczność dostosowywania produkcji do specyficznych architektur konsol. W przypadku Helixa ten problem może praktycznie zniknąć. Pojawiają się nawet głosy, że nowy Xbox będzie w zasadzie pecetem, który tylko “udaje” konsolę.

Nowe technologie bez kompromisów

Brak customowego GPU nie oznacza jednak słabszej technologii. Wręcz przeciwnie – Helix ma korzystać z najnowszych rozwiązań AMD, w tym zaawansowanych technik skalowania obrazu, redukcji szumów i generowania klatek.

To właśnie dzięki nim nowy Xbox może zaoferować ogromny skok wydajności. Mówi się nawet o kilkukrotnie lepszej grafice względem Xbox Series X – szczególnie w obszarze ray tracingu, który ma być jednym z kluczowych elementów nowej generacji.

Premiera coraz bliżej

Na oficjalne szczegóły trzeba jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że Microsoft może zacząć więcej mówić o Helixie już w najbliższych miesiącach. Premiera planowana jest podobno na 2027 r.

Jedno jest pewne – jeśli przecieki się potwierdzą, Xbox Project Helix może być najbardziej “niekonsolową” konsolą w historii. A to oznacza, że granica między PC a konsolą może w końcu przestać mieć znaczenie.

