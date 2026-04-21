Konsole do gier

Xbox od ASUSa lub MSI? To niewykluczone

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Microsoft chce, aby Project Helix był czymś więcej niż konsolą do gier. Producent może dopuścić ASUS i MSI do budowy własnych urządzeń opartych na układzie dla kolejnego Xboxa. Te doniesienia nie oznaczają jednak rezygnacji z klasycznej konsoli tworzonej przez samą firmę.

Project Helix to nazwa kodowa SoC dla nowej generacji Xboxa. Microsoft rozwija ten układ wspólnie z AMD. Chip ma wspierać FSR Diamond, czyli nową technikę skalowania obrazu z rozwiązaniami AI opartymi na neural rendering. Sprzęt ma także obsługiwać zarówno tytuły z konsoli Xbox, jak i te pojawiające się na komputerach i być może oznacza to koniec konsolowości.

Project Helix nie będzie jednak tak gotowy do personalizacji jak komputery. Według doniesień, układ ten może być w mniejszym stopniu skrojony pod modyfikacje w porównaniu do układu przygotowywanego przez AMD dla PS6. To jednak nie musi zniechęcać producentów do tego, by nie podczepić się w dalszym ciągu znaczącą markę na rynku gier.

Project Helix i plany Microsoftu dla Xboxa 

Na forum NeoGAF użytkownik Kepler_L2 zasugerował bardziej otwarty model rozwoju sprzętu. Z tej plotki wynika, że Project Helix mógłby trafić nie tylko do urządzenia przygotowanego bezpośrednio przez Microsoft. Własne konstrukcje z tym SoC miałyby rozwijać także duże marki rynku PC, w tym ASUS i MSI. 

KeplerL2 mówi o Xboxie HelixProject Helix może przyjąć różne kształty

To kierunek, który mógłby upodobnić drogę nowej stacjonarnej konsoli do tego, co Microsoft zrobił przy okazji premiery ROG Xbox Ally X. W tym sprzęcie ASUS korzysta z układów Ryzen Z2 i łączy je z interfejsem Xbox, co ma dawać doświadczenie bliższe konsoli niż klasycznemu komputerowi, choć w dalszym ciągu zyskujemy dostęp do Windowsa. W przypadku Helixa podobny pomysł mógłby zostać rozwinięty szerzej. 

Na razie nie wiadomo, jak daleko sięgałaby współpraca Microsoftu z producentami PC. Do sprzedaży mogłyby trafić urządzenia partnerów, które wyglądem i sposobem działania przypominałyby konsole Xbox, choć technicznie byłyby komputerami i nieco różniłyby się od konsoli Xbox. To podejście, które Valve chciało uskuteczniać przy okazji Steam Machines, jednak nie cieszyły się one ogromną popularnością.  

Ważna ma być także dostępność samego układu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że SoC Helix nie trafi do samodzielnej sprzedaży dla graczy PC. To oznacza brak możliwości kupienia samego chipsetu i zbudowania wokół niego własnego komputera. Więcej o konsoli dowiemy się zapewne w 2027 roku – teoretycznie AMD jest gotowe na premierę w przyszłym roku.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login