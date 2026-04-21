Xbox od ASUSa lub MSI? To niewykluczone

Microsoft chce, aby Project Helix był czymś więcej niż konsolą do gier. Producent może dopuścić ASUS i MSI do budowy własnych urządzeń opartych na układzie dla kolejnego Xboxa. Te doniesienia nie oznaczają jednak rezygnacji z klasycznej konsoli tworzonej przez samą firmę.

Project Helix to nazwa kodowa SoC dla nowej generacji Xboxa. Microsoft rozwija ten układ wspólnie z AMD. Chip ma wspierać FSR Diamond, czyli nową technikę skalowania obrazu z rozwiązaniami AI opartymi na neural rendering. Sprzęt ma także obsługiwać zarówno tytuły z konsoli Xbox, jak i te pojawiające się na komputerach i być może oznacza to koniec konsolowości.

Project Helix nie będzie jednak tak gotowy do personalizacji jak komputery. Według doniesień, układ ten może być w mniejszym stopniu skrojony pod modyfikacje w porównaniu do układu przygotowywanego przez AMD dla PS6. To jednak nie musi zniechęcać producentów do tego, by nie podczepić się w dalszym ciągu znaczącą markę na rynku gier.

Project Helix i plany Microsoftu dla Xboxa

Na forum NeoGAF użytkownik Kepler_L2 zasugerował bardziej otwarty model rozwoju sprzętu. Z tej plotki wynika, że Project Helix mógłby trafić nie tylko do urządzenia przygotowanego bezpośrednio przez Microsoft. Własne konstrukcje z tym SoC miałyby rozwijać także duże marki rynku PC, w tym ASUS i MSI.

Project Helix może przyjąć różne kształty

To kierunek, który mógłby upodobnić drogę nowej stacjonarnej konsoli do tego, co Microsoft zrobił przy okazji premiery ROG Xbox Ally X. W tym sprzęcie ASUS korzysta z układów Ryzen Z2 i łączy je z interfejsem Xbox, co ma dawać doświadczenie bliższe konsoli niż klasycznemu komputerowi, choć w dalszym ciągu zyskujemy dostęp do Windowsa. W przypadku Helixa podobny pomysł mógłby zostać rozwinięty szerzej.

Na razie nie wiadomo, jak daleko sięgałaby współpraca Microsoftu z producentami PC. Do sprzedaży mogłyby trafić urządzenia partnerów, które wyglądem i sposobem działania przypominałyby konsole Xbox, choć technicznie byłyby komputerami i nieco różniłyby się od konsoli Xbox. To podejście, które Valve chciało uskuteczniać przy okazji Steam Machines, jednak nie cieszyły się one ogromną popularnością.

Ważna ma być także dostępność samego układu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że SoC Helix nie trafi do samodzielnej sprzedaży dla graczy PC. To oznacza brak możliwości kupienia samego chipsetu i zbudowania wokół niego własnego komputera. Więcej o konsoli dowiemy się zapewne w 2027 roku – teoretycznie AMD jest gotowe na premierę w przyszłym roku.