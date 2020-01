Laptopy Cienki, lekki i bezpieczny - Acer prezentuje nową wersję biznesowego TravelMate P6 2020-01-08 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Na targi CES 2020 producent przywiózł ze sobą dwa nowe biznesowe laptopy: TravelMate P6 i P2. Sklepowa premiera sprzętu została zaplanowana na najbliższe miesiące.

Firma Acer to nie tylko laptopy do gier, ale też porządne modele dla klientów biznesowych. Podczas targów CES 2020 producent zaprezentował nową wersję modelu TravelMate P6 - możemy tutaj oczekiwać nie tylko lepszej wydajności, ale też cieńszej i lżejszej konstrukcji.

Cieńszy, lżejszy i wydajniejszy – nowy Acer TravelMate P6

Pierwsze co rzuca się w oczy to obudowa laptopa. Producent postawił na stop magnezu i aluminium, który jest wytrzymalszy i lżejszy od standardowych, aluminiowych konstrukcji. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to 14-calowy model, całość prezentuje się elegancko i nowocześnie (laptop ma jedynie 16,6 mm grubości i waży 1,1 kg).

TravelMate P6 został opracowany w ramach programu innowacji firmy Intel (Project Athena). W środku zainstalowano procesor Intel Core i7 z najnowszej 10. generacji, do 24 GB pamięci DDR4 RAM, a także kartę graficzną Nvidia GeForce (najwyższa dostępna opcja to MX250). Na dane przewidziano dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB. Całość działa pod obsługą systemu Windows 10 Pro.

Nie tylko wydajność, ale też bezpieczeństwo i wytrzymałość

Użytkownicy biznesowi docenią opcjonalną łączność 4G LTE z obsługą eSIM oraz zwiększone bezpieczeństwo – czytnik linii papilarnych zintegrowany w przycisku zasilania, kamerę na podczerwień z mechanizmem rozpoznawania twarzy, a także zintegrowany moduł TPM 2.0. Producent fabrycznie zainstalował pakiet Acer ProShield, czyli zestaw narzędzi do obsługi zabezpieczeń i zarządzania sprzętem i danymi, dzięki którym można jeszcze lepiej chronić wrażliwe dane.

TravelMate P6 jest zgodny ze standardem MIL-STD 810G i testami wytrzymałości klasy wojskowej 810F (obejmują one testy upadku, a także odporności na opady deszczu, wilgotność i ekstremalne temperatury). Warto również wspomnieć, iż wbudowana bateria oferuje żywotność do 23 godzin i można ją podładować do 50% w niecałe 45 minut. Długi czas pracy sprawdzi się np. przy długodystansowych lotach.

Acer TravelMate P6 – kiedy trafi do sprzedaży?

Jeżeli jesteście zainteresowani sprzętem, będziecie musieli trochę poczekać - TravelMate P6 będzie dostępny w Polsce na przełomie marca i kwietnia w cenie od 3799 złotych.

Na rynku pojawi się też TravelMate P2 – to 14-calowy model o słabszej specyfikacji (chociaż dostępne konfiguracje obejmują nawet procesor Core i7, 32 GB pamięci RAM i kartę GeForce MX230). Sprzęt będzie do kupienia już w lutym w cenie od 2499 złotych.

Źródło: Acer

