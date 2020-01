Laptopy Są zginane smartfony, czas na zginane laptopy - Lenovo prezentuje ThinkPad X1 Fold 2020-01-07 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

ThinkPad X1 Fold moze nie imponuje osiągami, ale innowacyjne podejście producenta powinno znaleźć swoich zwolenników.

Nowy Legion Y740S i ThinkPad TrackPoint Keyboard II to nie jedyne nowości, jakimi Lenovo chwali się na targach CES. Producent zaprezentował również finalną wersję zapowiadanego laptopa ThinkPad X1 Fold.

Lenovo ThinkPad X1 Fold to laptop ze składanym ekranem

Producent uznał, że klienci potrzebują urządzenia łączącego zalety smartfona, tabletu i laptopa. W taki sposób powstał ThinkPad X1 Fold - pierwszy laptop ze składanym ekranem.

ThinkPad X1 Fold został wyposażony w 13,3-calową matrycę OLED o rozdzielczości 2048 x 1536 px (proporcje 4:3). Mamy więc do czynienia z laptopem, który po złożeniu przypomina książkę i jest niewiele większy od tabletu (całość ma wymiary 158,2 x 236,0 x 27,8 mm i waży niecały kilogram).

Składana konstrukcja pozwala na korzystanie z urządzenia w kilku trybach – tabletu lub kompaktowego laptopa, nawet z dwoma niezależnymi ekranami. W zestawie dodawana jest bezprzewodowa klawiatura, która jest przechowywana między złożonymi ekranami (producent zastosował tutaj magnetyczne mocowanie i bezprzewodowy system ładowania).

Całość napędza tajemniczy procesor Intel Core z układem graficznym Gen11 (najprawdopodobniej jest to model z generacji Ice Lake). Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci LPDDR4X-4267, dysk SSD M.2 o pojemności do 1 TB. Pierwsze wersje będą działać pod obsługą systemu Windows 10 ze specjalną nakładką. Wiadomo jednak, że później pojawią się też konfiguracje z systemem Windows 10X typowo pod urządzenia z dwoma ekranami.

Na obudowie wyprowadzono po jednym porcie USB 3.0 typ C i USB 3.1 typ C oraz wyjście DisplayPort (USB typ C). Za bezprzewodową łączność odpowiada Wi-Fi 6 i Bluetooth 5, a opcjonalnie można wybrać konfiguracje z modemem 5G. Do tego można dokupić podstawkę ThinkPad X1 Fold Stand do pionowego lub poziomego ustawienia ekranu.

Co ważne, sprzęt został przemyślany również pod kątem wytrzymałości. Ekran poddano szeroko zakrojonym testom odporności, a zawiasy wykorzystują unikalny mechanizm z wielopunktowym momentem obrotowym. Producent deklaruje, że ThinkPad X1 Fold wytrzyma długie cykle składania oraz pracy w skrajnych warunkach.

Lenovo ThinkPad X1 Fold zapowiada się nieźle, ale to drogi sprzęt

Innowacyjne podejście producenta z pewnością znajdzie swoich zwolenników. Czy składane laptopy są przyszłością tak jak składane smartfony? Czas pokaże. Powyżej możecie zobaczyć filmik z pierwszymi wrażeniami redaktorów The Verge.

ThinkPad X1 Fold trafi do sprzedaży w połowie roku, ale jego cena może zwalić z nóg – podstawowa konfiguracja została wyceniona na 2499 dolarów. W drugiej połowie roku pojawi się też podstawka ThinkPad X1 Fold Stand (jej cena jeszcze nie została ujawniona).

Źródło: Lenovo

