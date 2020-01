Procesory AMD po cichu prezentuje "nowe" procesory Athlon 3000 - to modele dla najtańszych laptopów 2020-01-07 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Modele Athlon Silver 3050U i Gold 3150U znajdą zastosowanie w najtańszych laptopach - w tym segmencie będą konkurować z układami Pentium Silver i Gold.

AMD w tym roku szykuje prawdziwą ofensywę na rynku laptopów. Oprócz procesorów Ryzen 4000 dla kompaktowych i wydajnych modeli, producent po cichu zaprezentował też jednostki Athlon 3000 – to podstawowe układy, które znajdą zastosowanie w najtańszych konstrukcjach.

„Nowe” procesory AMD Athlon 3000

Procesory Athlon 3000 reprezentują nową generację APU Dali. Z technicznego punktu widzenia właściwie jest to odświeżenie pierwszej generacji mobilnych chipów - nadal mamy do czynienia z rdzeniami Zen i grafiką Vega, a do produkcji wykorzystano 14-nanometrowy proces technologiczny.

Model AMD Athlon 300U AMD Athlon Silver 3050U AMD Athlon Gold 3150U Generacja APU Picasso

Zen / 14 nm APU Dali

Zen / 14 nm APU Dali

Zen / 14 nm Rdzenie/wątki 2/4 2/2 2/4 Taktowanie bazowe 2,4 GHz 2,3 GHz 2,6 GHz Taktowanie Boost 3,3 GHz 3,2 GHz 3,3 GHz Kontroler pamięci DDR4-2400

(2-kanałowy) DDR4-2400

(2-kanałowy) DDR4-2400

(2-kanałowy) Pamięć L2 2x 512 KB 2x 512 KB 2x 512 KB Pamięć L3 4 MB 4 MB 4 MB Układ graficzny Radeon Vega 3 Radeon Vega 2 Radeon Vega 3 Układ graficzny (taktowanie) do 1000 MHz do 1100 MHz do 1000 MHz TDP 15 W 15 W

(cTDP 12 - 25 W) 15 W

(cTDP 12 - 25 W)

W ofercie producenta pojawiły się dwa modele: 2-rdzeniowy/2-wątkowy Athlon Silver 3050U z grafiką Radeon Vega 2 i 2-rdzeniowy/4-wątkowy Athlon Gold 3150U z grafiką Radeon Vega 3. Oferują one podobną specyfikację do wcześniejszego modelu Athlon 300U.

Wydajność procesorów AMD Athlon 3000

Nowe jednostki nie imponują specyfikacją, ale nie o to tutaj chodzi – procesory mają stanowić konkurencję dla budżetowych układów Intel Pentium Silver i Gold (stąd też dopiski).

W wewnętrznych testach porównano modele Athlon Gold 3150U i Intel Pentium Gold 5405U. I wiecie co? Nowy Athlon zmasakrował konkurenta - możemy liczyć na znacznie lepszą wydajność procesora oraz zintegrowanej grafiki. Dodatkowym atutem ma być długi czas pracy na baterii, aczkolwiek nie ujawniono tutaj żadnych konkretów.

Kiedy pojawią się laptopy z procesorami Athlon 3000?

AMD atakuje ze wszystkich stron – od budżetowych modeli, przez kompaktowe konstrukcje, a na laptopach dla graczy skończywszy. Trochę szkoda, że w jednostkach Athlon 3000 producent nie zastosował nowych rdzeni Zen 2, ale w tym segmencie najwyraźniej lepiej sprawdzi się zwykły Zen.

Procesory Athlon 3000 znajdą zastosowanie w najsłabszych i najtańszych laptopach. Pierwsze takie modele mają pojawić się jeszcze w tym kwartale i wtedy też będziemy mieli okazję sprawdzić na co stać takie konstrukcje.

Źródło: AMD

