AMD nie zwalnia tempa i w tym roku planuje kolejne ważne premiery. Podczas targów CES powinniśmy się dowiedzieć konkretnych informacji o nowych procesorach i grafikach.

Już za kilka dni ruszają targi Consumer Electronics Show, a więc jedno z najważniejszych wydarzeń dla maniaków elektroniki użytkowej. Na imprezie nie zabraknie firmy AMD, która może zaskoczyć nas informacjami o nowych procesorach i kartach graficznych.

Co AMD pokaże na targach CES?

Producent nie chce ujawniać żadnych szczegółów na temat konferencji, ale w sieci już krążą plotki i spekulacje na temat planowanych nowości.

Gazeta ChinaTimes sugeruje, że producent zaprezentuje układy Ryzen APU 4000 z generacji "Renoir" (Zen 2 / Vega) oraz zapowie nowe generacje procesorów z rdzeniami Zen 3 – modele Ryzen 4000 „Vermeer”, Ryzen Threadripper 4000 "Genesis Peak" oraz Epyc 7003 „Milan”.

To jednak nie wszystko, bo ostatnio sporo się mówi o karcie graficznej Radeon RX 5600 XT, a więc średnim przedstawicielu generacji Navi. Możliwe, że na konferencji zostanie zaprezentowana jej desktopowa i mobilna wersja. Nie można też wykluczyć nowych szczegółów na temat kart opartych o drugą generację architektury (RDNA2).

Kiedy konferencja AMD na targach CES 2020?

Konferencję poprowadzi szefowa AMD Dr. Lisa Su. Rozpoczęcie transmisji z wydarzenia zostało zaplanowane na 6 stycznia 2020 roku na godzinę 14:00 (u nas będzie to godzina 23:00 w nocy). Jeżeli to dla Was za późno, będziecie mogli zobaczyć powtórkę, też na oficjalnym kanale AMD w serwisie YouTube. O najważniejszych nowościach będziecie mogli również przeczytać na łamach benchmark.pl.

